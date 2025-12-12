2026年菜大戰！神旺潮品集、礁溪寒沐端出最強團圓桌，豪華佛跳牆、紅蟳米糕全上桌

（圖／業者提供）

2026 農曆新春腳步將近，各大飯店與餐飲品牌紛紛端出最強年菜迎戰「團圓餐桌」。以潮州料理立足台北的「神旺潮品集」，以及深受旅客喜愛、以宜蘭風土入菜的「礁溪寒沐酒店」。兩者不約而同於今年推出更豪華、更具儀式感的外帶年菜與春節宴席，從小家庭到十人大桌宴、從在家團圓到飯店圍爐，一次包辦。

迎接馬上好年的 2026 新春，神旺酒店旗下的「潮品集」強勢推出常溫外帶系列「馬上好年旺年菜」，再度擦亮潮式年菜的金字招牌。除夕當天內用訂位更於 10 月即突破九成，足見品牌魅力與年菜實力。由擁有五十年以上經驗的潮州料理權威──何炳木榮譽主廚領軍，今年自除夕至初五推出超過十五道潮式功夫年菜，外帶組合更鎖定不同規模的家庭需求，包括小家庭首選「鴻運組」、高 CP 值「旺福組」與十人份「金馬迎春團圓桌菜」。

「鴻運組」以潮州精神代表作「潮州滷鵝拼」揭開序幕，滷水香氣層次濃郁、皮彈肉嫩，一口咬下就是潮味精髓。而主廚熬煮十餘小時的上湯搭配中鰭翅的「紅燒燴排翅」展現深厚底蘊。海鮮控更不能錯過年度必點「蒜蓉蒸龍蝦」，蒜香與鮮味完美堆疊；另搭配「12奇味焗肋排」、「干煎大銀鯧」與象徵團圓甜蜜的「桂圓核桃年糕」，六菜一湯豐盛完整，特惠價 18,800 元。

（圖／神旺潮品集提供）

若想更豪華，潮品集年菜必買「極品佛跳牆」絕對是湯品之王。以老母雞、金華火腿等基底慢熬 24 小時，再加入花膠、珠婆參、魚翅、鮑魚、干貝與小土雞等珍貴食材，湯清膠濃、入口難忘，是許多家庭心中唯一指定的年節湯品。另一款以廣肚、螺頭、北菇、栗子等經典配料打造的「潮品佛跳牆」特惠價 8,880 元，同樣是年年熱銷的傳統好味道。

除了大菜豪華，潮品集的年節禮盒更是送禮首選，其中「港式蘿蔔糕」多年拿下媒體評比冠軍，以白蘿蔔細甜、蝦米與臘肉香氣為基底，年年銷量破千。從桂圓核桃年糕、XO 醬雙瓶禮盒到臘味禮盒，都是象徵祝福的應景禮品。即日起至2026年1月31日前，多件購買享 95 折至 8 折不等，成為過年送禮最強戰力。

（圖／神旺潮品集提供）

另一邊，礁溪寒沐酒店也於今年祭出「馬躍迎春」年菜外賣，自12月22日起至2026年2月7日期間供應，六道星級招牌年菜每道僅 880 元起，並推出極具誠意的 8,888 元年菜組，於1月20日前訂購還可享早鳥 9 折優惠。

由行政副主廚陳恆潔與寒沐中餐廳主廚李宜政共同設計，「馬躍迎春年菜組」內容一次集結宜蘭招牌風味與節慶象徵，包括「寒沐賀歲五福拼」、濃郁鹹香的「極品鮑梅干扣肉」、融合海味與古早味的「漁港海鮮西魯肉」、充滿荷葉香氣的「荷葉紅蟳蒸米糕」以及視覺華麗的「回甘樹籽龍虎斑」。每一道都是除夕夜的經典必備，也適合三五好友或小家庭共享。

（圖／礁溪寒沐酒店提供）

寒沐也同步推出六款單點年菜，其中最亮眼的莫過於中餐廳必點「相思木燒鵝三吃」，從黃金片皮鵝捲餅、斬件燒鵝腿到滋補暖胃的當歸枸杞燉鵝盅，三種吃法一次滿足。

若想在飯店享受完整儀式感，礁溪寒沐酒店更於 2 月 16 日除夕當晚推出「除夕圍爐宴」，最低六人可開桌，每桌 15,800 元+10% 起，十人起桌價 22,800 元+10% 起，還提供 10 人包廂選擇。宴會廳挑高六米，年味十足，還有抽獎活動，最大獎可抽到住宿券、湯屋券、自助餐券等，為年夜飯增添難得的氛圍與驚喜。初一至初五則推出「走春回娘家」中式桌菜，每桌十人 20,000 元+10%，加贈果汁暢飲與寒沐人氣伴手禮「惡魔蛋黃酥」乙盒，讓春節連假每天都充滿團聚滋味。

