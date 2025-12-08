2026年菜推薦！農曆新年這樣吃超幸福，各國料理輕鬆帶回家圍爐

今年的年菜戰場比往年更華麗，也更貼近不同家庭的需求。不管是追求星級細膩、喜歡外帶快速、還是偏好親民又多樣的口味，都能找到氣氛與美味兼俱的那一桌，在家吃和在餐廳吃都能好好享受美味佳餚。把想吃的、想分享的挑好，新年的第一餐自然會從團團圓圓開始。

2026年年菜推薦｜台北喜來登

台北喜來登今年把館內各餐廳的拿手菜整合成最完整的年節陣容，米其林川揚料理、粵菜、日式御節、西式豪饗、泰式佳餚統統能外帶回家。過往討論度很高的鮑魚一品雞湯、御品佛跳牆、羊肚菌鮑魚花膠土雞湯等經典款仍然在榜，是不少家庭每年固定預訂的老朋友。今年預購全面開放，線上最高可達88折優惠，品項有大菜、涮涮鍋、甜品、伴手禮，選擇多到能依家庭規模自由組合。

廣告 廣告

餐廳本身也推出多組現做熱年菜，像請客樓的6人海陸盛宴以細膩火候堆出年節餐桌的儀式感，佛跳牆、海鮮、牛肉與煨飯皆以高規格呈現；辰園則以粵菜的溫潤與燒味層次迎接新春，從燉品到龍蝦、花膠與鮑魚都保持一貫品質。異國料理也是今年一大亮點，桃山以日式三段重與豪華涮涮鍋帶來不同文化的團聚氣氛，SUKHOTHAI與安東廳則把泰式風味與經典西式大菜加入年夜飯想像，海鮮比薩與帝王蟹分享餐更成為小家庭的新選擇。

2026年年菜推薦｜炒湘湘

面向年輕市場的炒湘湘今年以更容易上桌、價格親切的年菜組合切入，八品佳餚定價2988元，內容精緻而多元，適合一到兩代同桌的小家庭。組合從剁椒蒸魚開場，色澤紅亮、辛香開胃，象徵來年順遂；梅菜扣肉、金錢蛋與乾煸四季豆則以家常味與湘菜火候堆出餐桌的溫度。絲瓜鮑魚仔與胡椒豬肚雞煲湯負責把湯感與暖意拉滿，是寒冬圍爐最容易被秒喝光的一道。

整套餐點吃來豐富卻不負擔，品項之間節奏明確，從辛辣、爽脆到暖湯、甜點都能讓一家人輕鬆安排。一併附上的保溫提袋與品牌紅包袋，也把節氣氛圍表現得更完整。品牌觀察到消費者越來越偏好「快速上桌」與「口味選擇多」的年菜模式，今年也預期外帶業績會再往上走，春節期間的訂位詢問度已經開始發燒。

2026年年菜推薦｜王品集團

王品今年把冷凍年菜主力調整得更彈性，不同份量、不同預算、不同組合的四款套組同時推出，小家庭到8人團聚都能找到適合的一桌。龍蝦、鮑魚、烏參、龍虎斑、米糕、雞湯、芋泥鴨，品項完整度相當高。預購期間到2月8日為止，早鳥折扣最高可達75折，也會加贈北港武德宮的過爐錢母，對不少長輩與家庭來說，多了一份安心與好彩頭。

內容方面，以8人份的御品豐饌開運宴最具代表性，10道大菜堆出完整的圍爐儀式感，佛跳牆與蒜蓉龍蝦粉絲煲是今年詢問度最高的品項。6人份的珍味團聚春饗宴以人參燉雞湯與芋泥鴨呈現濃厚家常味，若家中成員較少，4人份的五品福饌好年宴價格最親切，2899元即可輕鬆備妥圍爐桌。王品也同步推出3款火鍋套組，把麻辣、鴛鴦、高湯酸菜等不同個性變成跨世代最容易接受的年節選項，無論冷凍備用或當天圍爐都很實用。

2026年年菜推薦｜綠舞國際觀光飯店

綠舞國際觀光飯店今年以「駿馬奔馳開運」為主題，全面升級春節期間的活動內容，為旅客打造熱鬧又富年味的迎春時刻。除夕至初三（2/16-2/19）晚間，飯店後棟連廊將幻化為限定版「綠舞新春年街」，現場以紅金燈飾、奔馬意象結合日式祭典風格，營造熱鬧的夜市氛圍。旅客可憑遊戲幣體驗多項趣味遊戲並兌換精美獎品，並在燈光音樂交織的氣氛中，於大年初一及初二迎接可愛的財神羊駝巡禮，與親友共享充滿儀式感的迎春時光。

春節團聚少不了美食相伴！除夕至初三（2/16-2/19）期間，飯店各廳同步推出多樣化的圍爐盛宴，小編首推適合親朋好友的「駿馬金輝賀新春」中式圍爐宴（每桌10位$15,000+10%），除夕晚間更邀請在地歌手以暖心樂音伴隨團聚。喜愛日料的旅客，可選擇日光璽舞的壽喜燒（每位$1,500+10%起），或需7日前預訂的Omakase無菜單料理（每位$2,880+10%起）。西餐愛好者則能在坐擁環景落地窗的蝶舞咖啡廳享用豐盛佳餚（每位$1,500+10%），滿足不同世代對新年美食的期待。

延伸閱讀：

2026馬年春節禮盒盤點｜過年送禮不踩雷，企業、早鳥優惠紛紛開跑

2026年運勢排行榜公開！屬猴奪冠、屬馬墊底，12生肖財運事業全解析

2026年犯太歲生肖有這些！屬馬留意交通、屬鼠別轉職，化解危機自救法公開

告別低潮！2026年運勢TOP3的生肖，屬猴人脈爆發、屬豬偏財順勢而來

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2025冬季酒款推薦｜格蘭利威雙三星饗宴、黑松酒吧「黑松酒覓」開幕、皇室香檳王拍賣：從風土到工藝酒款盤點

● 《星廚之戰》料理這邊吃得到： 「Will’s Teppanyaki」五週年菜單把棺材板、鼎邊銼等臺灣小吃轉化為當代鐵板料理