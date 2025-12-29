2026年菜推薦！鄧師傅功夫菜、台北美福大飯店一次看，海陸珍饈通通吃得到！

（圖／鄧師傅功夫菜、台北美福大飯店提供）

年節將近，圍爐餐桌不只是吃一頓飯，更是家人一年情感最集中的時刻。從深耕高雄41年的台菜名店「鄧師傅功夫菜」，到台北指標級飯店「台北美福大飯店」，2026年菜市場展現出更成熟、更多元的樣貌。一方以熟悉的台式手路菜出發，將鮑魚、花膠、烏參等海陸珍饈化為宅配即食的團圓滋味，貼近忙碌家庭的真實需求；另一方則以飯店級廚藝串聯中、港、義、日多元風味，從桌宴到單品、從年菜到贈禮，讓年節選擇更有層次。

深耕高雄41年的人氣台菜名店「鄧師傅功夫菜」，2026年菜由榮獲「亞太餐飲十大名廚」殊榮的鄧至廷廚藝總監領軍專業廚藝團隊，精心研發重磅推出五款六至七道式的「2026年菜饗宴套組」，以澎湃份量一次備齊經典圍爐滋味，涵蓋家庭圍爐、個人蔬食與除夕熱取等多元需求，不僅去年首度推出即熱銷完售的「除夕年菜熱取組」限量回歸，更體貼不同家庭族群的圍爐需求，推出4,288元起多種價位帶的宅配年菜三大人氣套組，以及為了照顧蔬食族群特別開發的「蔬食饗宴組」。

今年「鄧師傅功夫菜」宅配年菜三大人氣套組，主打鮑魚、烏參、花膠等奢華海陸食材，以七道海陸喜氣大菜組成豐盛團圓桌，讓忙碌的現代家庭無須費時張羅辛勞下廚，簡單復熱就能輕鬆上桌，全家團聚共享年菜美饌。包括：用料頂級、象徵闔家富貴的「富貴豪華組」8,188元、歷年銷售冠軍「經典人氣組」6,588元、以及高CP值首選「山珍海味組」4,288元，搭配多達30款單品年菜，不管大家族或者小家庭都可以靈活搭配自由配，簡單復熱即可在圍爐餐桌重現名店年菜美味；此外，延續過往熱銷佳績，再度推出市場上少見的「蔬喜饗宴組」888元，讓蔬食者也能與家人共享豐盛的年夜飯。

（左）「富貴豪華組」8,188元、（右上）「除夕年菜熱取組」6,888元、（右下）「山珍海味組」4,288元。（圖／鄧師傅功夫菜提供）

在超商、量販超市也上架多道經典年菜，包括：全聯上架的「蔭鳳梨花蛤雞湯」、「花雕雞火鍋」，7-ELEVEN 獨家販售「鄧師傅酸白菜豬腳鍋」、「鮑魚鮮蝦海皇羹」、「好事發生紅燒肉」，以及家樂福推出的「蜜汁叉燒米糕」與「功夫年菜套組」，讓各地消費者皆能輕鬆選購，把名店功夫菜端上年夜飯餐桌。

蔬喜饗宴組888元。（圖／鄧師傅功夫菜提供）

另外，台北美福大飯店推出港台義日多元風味的單品佳餚，以及適合四至六人的中式桌菜，海陸鮮聚多達45款年菜，在家團圓輕鬆上菜。年年熱銷的桌宴提供十道美饌，預訂即贈干貝蘿蔔糕禮盒，每組19,800元。單品年菜有寓意盆滿缽滿的潮粵坊餐廳「富貴盆菜」，米其林一星米香台菜的手路湯品「八寶布袋雞」，晴山日料的炭烤鮮活「鱈場蟹」，GMT義大利餐廳廣受喜愛的「爐烤PRIME肋眼牛排」等，每道1,280元起。

台北美福大飯店推出港台義日多元風味的單品佳餚。（圖／台北美福大飯店提供）

贈禮部份，中式禮賞首推人氣「臻禮御鮑魚禮盒」，選用海養兩年的上等吉品種鮑魚，搭配日本頂級元貝以古法慢熬，焦糖光澤的鮑汁與帶有溏心口感的鮑魚，香濃醇美。另一款為口感綿密的「頂級一口烏魚子禮盒」，將野生烏魚子依循古法鹽漬、日曬，成就澄金色澤。還有海味馥郁的招牌「鮑魚海味XO醬」及全新商品「金饌牛肉醬」，送禮自用皆適宜。

西式選禮提供兩款人氣烘焙禮盒，有嚴選在地果香，匠心手作的「美福酥餅禮盒」，優雅的玫瑰金鐵盒，印有台灣名畫家劉得浪為美福繪製的畫作，將昔日濃厚的人情味滿載於禮。另一款結合中西日式烘焙點心推出的「焙感珍選 禮盒」，有選用日式最中餅，搭配多款堅果的最中堅果塔，融合布朗尼蛋糕與桂圓的噶瑪蘭桂圓布朗尼，鹹香台式風味的香蔥鹹蛋黃餅乾，以及口感酥脆的丹麥千層酥。

（左）臻禮遇鮑魚禮盒、（右）美福廣發糕。（圖／台北美福大飯店提供）

