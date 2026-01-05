2026年菜與送禮一次搞定！台北艾麗星級年菜、摩斯漢堡春節禮盒盤點

（圖／業者提供）

隨著 2026 馬年新春腳步接近，年節餐桌與送禮清單準備好了嗎？台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店與摩斯漢堡分別從高端宴席與日常選物切入，為不同族群提供多元而實用的過年解方。

看準近年小家庭與彈性圍爐需求成長，台北艾麗酒店宴會廳由「米其林星廚導師」林正青擔任廚藝顧問，推出「駿馬獻瑞，喜迎團圓宴」常溫外帶年菜組，每組 9,888 元，即日起開放預購至 2 月 11 日。1 月 9 日前完成付款可享 85 折早鳥優惠，並加贈精選紅酒乙瓶，2 月 16 日除夕當日分三時段提領，兼顧品質與備餐彈性。

廣告 廣告

（圖／業者提供）

本次外帶年菜比照飯店內用規格，設計為適合 4 至 6 人享用的七道式功夫料理。從開胃冷盤「繽紛五彩盤」開始，結合蜇絲映貢菜、蔥醬油封雞、層香鹽滷鵝等風味層次鮮明的小菜；海陸主菜包括「燻香百花中卷」、「優格松露鮮貝」，以及象徵長壽吉祥的「蟹粉松花燴長年菜」。主食重頭戲「蒜香葛條蒸龍蝦」以簡單蒜油清蒸突顯鮮甜，而「花膠什錦佛跳牆」則以花膠、排骨、芋頭與栗子堆疊出溫潤滋補的年節滋味，最後以「油淋乾香醬鴨腿佐香蔥餅」收尾，份量與風味都相當完整。

除了合菜套組，台北艾麗酒店同步推出兩款人氣單品：「原鮑花膠什錦佛跳牆」每盅 3,680 元，以及由宴會廳王子榮主廚研發的「艾家醬」蒜蓉辣椒，每罐 650 元。艾家醬嚴選雲林莿桐大蒜與朝天椒，以 5:1 黃金比例手工炒製，鹹香濃郁、蒜辣分明，無論蘸食或入菜都能瞬間提味，從宴會限定升格為常態販售商品。

（圖／業者提供）

針對 6 人以上家庭或企業團圓需求，台北艾麗酒店宴會廳亦推出除夕圍爐宴，10 人桌每桌 36,800 元＋10%，6 人桌每桌 25,800 元＋10%，由米其林推手「阿青師」林正青率領團隊演繹十道節慶料理，並提供紅酒、果汁與汽水無限暢飲。現場安排春聯絹印、手工糖葫蘆、臉部彩繪、折氣球等互動攤位，搭配戰鼓迎春、舞獅賀歲與抽獎活動，最大獎還有希爾頓集團海外住宿券，讓飯店空間化身年節最熱鬧的城市舞台。

老屋再生的新篇章！台中「富興工廠1962」沉浸式生活提案，用五感探索未來日常

另外，摩斯漢堡則推出一系列春節禮盒與冷凍年菜，主打一人份也能吃得有儀式感，包含「MOS 大吉豬肉條」、「MOS 山海日·杏仁海苔天婦羅」、「風味杏仁腰果」、「薏口土豆」、「炙燒壹口烏魚子」，以及冷凍鍋物「牛肝蕈佛跳牆」。

其中「MOS 大吉豬肉條」以台灣國產豬後腿肉製成，蜜汁與香檸兩款風味甜鹹平衡，厚切口感適中，是送禮與追劇零食的安全牌；「山海日·杏仁海苔天婦羅」集結杏仁條、海苔與黑豆，涮嘴不膩，禮盒更附贈 MOS Friends 好朋友碗。堅果控可選擇優質腰果系列，包含優格可可及黑醋栗粉或可可杏仁，而「炙燒壹口烏魚子」則以單片真空包裝設計，即拆即食，保留海味精華。

（圖／業者提供）

摩斯推出的「牛肝蕈佛跳牆」以西式牛肝蕈濃湯為基底，加入鮑魚、紅玉參、小碎干貝、豬肚與雞腿肉丁，一人份設計讓獨居族或小家庭也能輕鬆享用。甜品部分則與屏東農會合作，推出紅豆湯與紅藜紅豆粥禮盒，萬丹紅豆顆顆飽滿、甜而不膩，從主食到甜湯一次補齊年節所需。

同時，MOS Order APP 也祭出跨店取優惠，包括蒟蒻禮盒、美濃香米飯、調理包、冰糖銀耳露與濾泡式咖啡等限量組合，讓備年貨變得更有效率。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

美樂蒂粉絲集合！達美樂披薩盒換新包裝，迷你招牌燈、翻轉魔法包萌出新高度！

草莓控開吃！COLD STONE巴斯克、可麗露冰淇淋＋大苑子草莓飲一次收

《黑白大廚2》關卡實體化！「無限料理地獄」台北101開戰，你也能成為評審！