2026年落馬首虎！「溫家寶前秘書」田學斌被撤銷政協委員資格

大陸全國政協第14屆委員會第46次主席會議6日在北京召開。會議審議通過撤銷前水利部副部長田學斌全國政協委員資格的決定，並提請政協第14屆全國委員會常務委員會第15次會議追認。田學斌曾任前大陸總理溫家寶的秘書，是中共2026年通報審查的「首虎」。

大陸前水利部副部長田學斌落馬。（圖／翻攝《觀察者網》）

綜合《新華社》等報導，今年1月5日，中共中紀委、中國大陸國家監委官網宣布，田學斌因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，田學斌1963年12月出生於甘肅，1983年7月參加工作，1984年4月加入中國共產黨，擁有管理學博士學歷。曾擔任中共中央辦公廳、國務院辦公廳秘書，國務院研究室黨組成員，國務院研究室副主任、黨組成員等職。

廣告 廣告

2015年7月他上任水利部副部長、黨組成員，2023年卸任，至2026年被查，是今年首個「落馬」的副部級幹部。

根據《香港01》，田學斌曾擔任前大陸國務院總理溫家寶的秘書。前河北省阜城縣政協主席多方如曾在〈回憶溫總理視察阜城〉一文中提及，田學斌曾陪同溫家寶前往阜城考察。溫家寶也曾在2004年的全國人大會議上，向甘肅省代表團的會寧縣代表表示，「你們會寧是狀元縣，我的秘書也是會寧人」。

延伸閱讀

美議員關切國防特別預算卡關 蔣萬安：立院須審查嚴格把關

台中姊弟之爭仍僵持 葉元之憂兩敗俱傷：不能拖延

楊瓊瓔掃街巧遇「瓊瓔」！談黨內初選喊：尊重制度、願受檢驗