2026年補假不補班 上班族嗨爆：最痛苦的日子掰了

2025年已進入12月尾聲，配合行政院修法，補班制度從今年下半年起正式取消，2026年將不再有補班日，一名網友將其PO上網後，引來大批上班族直呼「終於告別最痛苦的補班日」，依據人事總處公布的2026年國定假日，明年將有9個3天以上的連假。

原PO昨（3）日於Threads發文指出，2026年行事曆顯示全年共有120天放假日，其中包含多達9個3天以上的連假，由於修法的關係，自2025年下半年起取消補班制度，未來只會補假、不再補班，因此2026年的所有連假都不會出現周六補班的狀況。

根據人事總處發布的2026年國定假日安排，明年將有9個3天以上的連假，其中元旦落在周四，不再為湊連假而調整補班，因此1月1日僅放假1天。

至於其他連假部分，春節將從2月14至22日放9天；228和平紀念日連休3天；兒童節與清明節連假共4天；勞動節有3天、端午節3天、中秋節與教師節連休4天，國慶日3天、光復節3天及行憲紀念日3天；另春節與228連假時序接近，若在2月23至26日請4天特休，就能一口氣連休16天。

貼文曝光後，大批網友紛紛留言，「每個月都有連假最完美」、「7、8、11月整個月都沒連休還是會很累」、「之前補班補到懷疑人生」、「看到沒有補班真的鬆了一口氣」、「清明連5天太讚了」、「中秋加教師節也能放4天，真的好幸福」。

