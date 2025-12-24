2026年要到了！央行態度放軟＋虛坪改革上路 信義童莉婷這樣看房市未來

記者陳韋帆／台北報導

中央銀行2025年第四季理監事會議決議維持利率不變，並延續第七波信用管制，但宣布明年起不動產放款總量將回歸銀行自主管理。信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，央行態度已逐步具備彈性，大幅降低貸款不確定性，加上虛坪改革明年上路，皆有助自住市場信心有望回穩。

信義代銷資料指出，受惠AI產業外銷暢旺，今年台灣經濟成長率上修至7.31%，但預估2026年受高基期與國際局勢影響，將收斂至3.67%。此外，需特別關注美國「232條款」對半導體產業的後續衝擊。

童莉婷表示，房市現況雖不同於過去交易爆發期，但隨銀行放款壓力紓緩，經濟基本面穩定，明年自住市場將更具信心。（圖／信義代銷提供）

童莉婷表示，房市現況雖不同於過去交易爆發期，但隨著銀行放款壓力紓緩，換屋族信心已見回升。目前市場多屋族資金運用仍受限，量能難以噴發，但案場來人已稍見回溫，剛性需求仍為成交主力。

她分析，放眼2026年房市，關鍵在於央行政策與房價是否軟著陸。目前已有建商推出讓利個案試圖以價取量，形成市場上的量價拉扯。

此外，明年適逢選舉年，若「新青安2.0」正式推動，預期將引出更多剛性買盤。同時，「虛坪改革」制度上路後，新案公設比降低將成為自住客評估性價比的核心指標，成為維繫市場量能的重要推力。

童莉婷總結，央行對信用管制的態度放緩，讓換屋族群成為維繫量能的中流砥柱。在經濟基本面支撐與政策趨於穩定的預期下，房市將注入一股穩定的暖流，回歸理性與機能導向的自住市場。

