2026年要發了！觀音宮菩薩開示「4生肖」財運超旺

2026年丙午馬年即將到來，彰化埔鹽紫竹觀音宮公布12生肖整年運勢。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





2025年即將結束，彰化埔鹽紫竹觀音宮提醒，2026年將迎來「赤馬紅羊劫」的罕見天象，不過觀世音菩薩開示，有虎、狗、羊、豬4生肖的運勢提升，在正財與偏財上均有不錯機會，民眾若能抓緊時機，有望在明年財運上獲得顯著收穫。

埔鹽紫竹觀音宮指出，2026年為丙午馬年，五行屬火，整體運勢呈現活躍與高能量的特性，行動力強，但也易帶來急躁與衝動。廟方建議民眾在明年面對機會與挑戰時應「穩中求進」，同時可善用火屬性年份帶來的動能，在適合的領域積極發展。

廟方公布12生肖2026年運勢指南

生肖鼠（沖太歲）

職場容易出現變動，行事務必謹慎，避免與他人衝突。外出遵守交通規則，降低意外風險。健康方面需注意腎臟保養。忌熬夜與酗酒。

生肖牛（害太歲）

建議低調踏實、少言多行，防範小人陷害。做事務必仔細認真，避免丟三落四或出力不討好。工作收入穩定，但支出偏高。感情上宜專一，避免惹上爛桃花。

生肖兔（破太歲）

雖受破太歲影響，可能遇破財或損失，尤其與房屋、土地相關的事務需謹慎，但若有「天喜」貴人協助，也有機會化解困局，甚至在今年獲得良緣。

生肖虎（三合貴人）

「三合貴人」與「將星」同時到來，財運亨通、謀事順利。但不可因順遂而忽視健康，尤其要注意肝膽與手足保養。

生肖龍（喜憂參半）

春夏適合積極出擊、展現才華，並可得到貴人協助；秋冬則宜沉潛、充實自我，同時防範小人作梗。全年需留意破財、受騙等風險。

生肖蛇（平平淡淡）

已婚人士可保持工作與生活的穩定步調；若想拓展人脈，上半年較為適宜。未婚者今年桃花運佳，適合積極追求理想對象。

生肖羊（六合貴人）

工作機會較多，容易得到異性或長輩的幫助。正財與偏財運均佳，但宜謹慎投資。感情方面夫妻關係穩定；健康上建議勞逸結合、清淡飲食以保護腸胃。

生肖猴（火旺克金）

火旺克金雖帶挑戰，但同時意味機會，工作上容易獲得領導賞識及表現機會；社交運佳，有助維護客戶關係，財運穩定增長。宜勞逸結合，注意呼吸道、大腸及皮膚健康。

生肖雞（桃花紅鸞）

人際關係運強，適合拓展人脈、增加交友機會，未婚者桃花運特別旺盛；收支平穩，生活安定；須防肺部健康問題。

生肖狗（三合貴人）

工作順利，專案推進順暢，貴人助力明顯；婚姻平穩，財務低調為宜；忌浮躁，避免脾胃失調。

生肖豬（耗我之年）

有換工作或副業發展需求者，可考慮跨界或多元布局，但勿盲目擴張。桃花運尚可，但宜節制慾望；與家人保持良好溝通；飲食規律，防低血壓及低血糖。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考