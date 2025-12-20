2026年要發了！4生肖貴人運旺 財運爆棚

《搜狐網》運勢專欄分享，有4個生肖2026年運勢明顯轉旺。（示意圖／Pexels）





隨著2026年即將到來，不少人也開始關心新的一年運勢走向。《搜狐網》運勢專欄分享，有4個生肖2026年運勢明顯轉旺，貴人運強，機會一波接一波，財運表現同樣亮眼，是值得好好把握的一年。

生肖兔

屬兔者2026年最大優勢來自「人和」，他們個性溫和、好相處，平時就很會經營人際關係，因為朋友多、圈子廣，新的一年常常能第一時間接收到賺錢資訊，加上自己判斷力不錯，懂得從眾多消息中挑出關鍵機會，不少投資或合作都是透過朋友牽線促成，財富累積速度明顯加快。

生肖馬

屬馬者在2026年貴人運特別旺，身邊可能會出現願意拉你一把的人，不論是資金、資源還是合作機會都來得剛剛好。這些貴人可能是老朋友，也可能是新認識的夥伴，讓屬馬者的財路越走越寬。整體來看，這一年不只收入增加，事業發展也容易出現突破，生活品質跟著提升。

生肖牛

屬牛者過去一段時間多半是默默付出、收穫有限，但從2026年開始情況明顯不同。累積的努力逐漸開花結果，生意、工作都有機會迎來關鍵轉折，訂單、合作接連上門，只要多走動、多接觸外界，不要把自己悶在原地，財運自然會找上門。

生肖龍

屬龍者2026年可以說是偏財運相當亮眼的一年，不論是投資、合作，還是臨時出現的好機會，都有可能帶來可觀回報。特別是在金融、房地產或新興產業領域，容易抓到關鍵時機，為自己累積一筆不小的財富。

