2026年要選？沈伯洋認「擔憂1事」：已當藍白1年標靶
政治中心／徐詩詠報導
聯電創辦人曹興誠日前積極呼籲，民進黨在2026年地方選舉，北市應推派立委沈伯洋參選，相關內容曝光後引發外界熱議。如今沈伯洋本人被問到相關議題時，坦言擔憂參選後若遭到攻擊卻沒守住，「會害到其他縣市」。但他話鋒一轉，稱戰士難選擇戰場，強調民進黨要他怎麼做，「自己就會怎麼做」。
聯電創辦人曹興誠公開力挺沈伯洋參選台北市長。（圖／民視新聞資料照）
沈伯洋今日登上廣播節目《寶島聯播網》時，被主持人、資深媒體人周玉蔻問到2026年選舉中，自己被曹興誠點名選北市。他表示，曹確實有向他提過此事，但自己最大的缺點，就是早已成為藍白陣營的大靶，如果他參選，藍白會覺得「太好了」，可以持續攻擊。他認為，台北是媒體焦點，需要帶動其他地方的選情，若一直被攻擊又沒守住，會害到宜蘭、新北及桃園，甚至中南部。
沈伯洋公開談論此事，直言：「民進黨要我怎麼做、我就怎麼做。」（圖／民視新聞資料照）
至於民進黨中央是否已向他諮詢意願，沈伯洋否認，並稱自己對選舉了解不如其他人，但目前整個國家都在作戰，戰士很難選擇戰場。被問到若黨中央拍板，他是否也會願意參選台北市長？沈伯洋當場回應：「就是看他們怎麼做，我就怎麼做，我的態度就這樣。」
