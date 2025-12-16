2026年該不該買房？李同榮教戰「三高二多、避開超不大」

圖為北市建案資料照。 圖：蘇元和/攝影

[Newtalk新聞] 2025年台灣GDP經濟成長率預期高達7.37%，但房市卻正臨技術循環下修階段，在全球政經與地緣政治不確定因素眾多的情況下，面對2026年房市未來走勢預測紛紜。

房市趨勢專家李同榮針對未來房市走勢，從經濟基本面向、景氣技術循環面向、政策消息面向、市場價量面向、等四大面向，首發「2026房市十大趨勢」預測分析。

從經濟基本面向分析，對房市目前下修走勢影響有限：

一、GDP表現趨緩，房價持續下修。

二、三率變動性低，對房市影響有限。

三、資金動能充沛，購買力增加，但建商資金斷鏈危機未除。

從景氣技術循環面向分析，供過於求、賣壓湧現、房價跌幅將擴大。

四、房市供多需少、賣壓持續湧現。

五、景氣循環空頭延續到2026年底。

從政策消息面向分析，下半年打房政策有機會局部鬆綁：

六、房市降溫，2026下半年政策將微幅鬆綁

七、地緣政治不確定因素增加，影響全球政經局勢，間接影響房市。

從市場價量面向分析，價格全面鬆動、交易量逐步增加。

八、交易量將於春節後逐月加溫，全年增長約10-15%。

九、六都價格全面鬆動、平均跌幅約10%。

十、區域與產品表現強弱分明。

2026整體房市表現將呈現「殺價取量」、「價跌量溫」、「強弱分明」的格局。

李同榮綜合上述十大趨勢預測，對2026房市走勢做出結論，在經濟基本面表面對房市沒有不利影響；在技術循環面對房市而言，難以扭轉空頭氣勢；在政策消息面向的打房政策，至少到下半年才有機會鬆綁；在全球及兩岸地緣政治紛擾下間接會影響房市；在市場價量表面上，就是價格全面鬆動，交易量逐步回溫；至於區域表現就會有強弱分明的區隔。因此，整體而言，2026年房市表現將呈現「殺價取量」、「價跌量溫」、「強弱分明」的格局。

選擇「三高、二多」抗跌區，並避開「超、不、大」地雷區，就是2026年「進可攻、退可守」的最佳策略》

李同榮最後表示，由於各都區域的房市表現強弱非常分明，2026年是剛需與換屋族可擇優避劣可以進場的一年，但購屋者必須*記三原則：「勤做功課、積極看屋、詳做比較」，同時選擇「三高、二多」抗跌區（高鐵或雙軌成熟區、高科技產業核心區、高成熟商圈重劃區、人口淨流入多、家戶數增長多），並且避開「超、不、大」三大地雷區：

超漲領漲區會領跌、不成熟商圈會死當，與大量推案區會槍林彈雨。

李同榮認爲，依據以上三原則進場，再選擇「三高、二多」抗跌區，並且避開「超、不、大」地雷區，就是2026年房市「進可攻、退可守」的最佳策略。

