2026年誰需安太歲？有效嗎？

太歲乃天上煞神之一，以天干地支相配後衍生六十甲子，每一甲子有一位太歲星君輪值於人間，民俗尊稱為「太歲」或「歲君」，所以每12年值太歲一次，每六年又與太歲正沖一次，也就是每個人每六年就犯一次太歲。太歲的地位最尊、力量最大，他「率領諸神，統正方位總成歲功」。年、月、日時、方位、或吉或凶，大多依據太歲所處方位，以及眾神煞與太歲的相互關係而定，按值輪掌人間的吉凶禍福。

2026年歲次丙午年，生肖屬馬為「值太歲」「刑太歲」，屬鼠為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」。這兩個生肖的人要安太歲、點太歲燈；而生肖屬兔為「破太歲」、屬牛為為「害太歲」，這兩個生肖為「偏沖太歲」，有的廟宇也會幫信眾安太歲、點太歲燈。所以，這四個生肖的人最好到寺廟安太歲、點太歲燈。

俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」可見太歲之威力，但沖犯太歲，只要安奉得宜，就可大事化小，小事化無，至於來不及於年初安奉，亦可於整年中隨時安奉，由於值年太歲只有一位，故無需重覆安奉。

安太歲主要是為了安穩心神，唯有神情穩定自在，才能啓發勝妙的智慧，淨除諸貪惡習，達到真正的消災解厄。所以心情愈自在自如的人，愈無所貪求，愈能喜心佈施，濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安、諸事順遂。

之前曾有一位信徒因為犯太歲，去廟裡安太歲，但一整年運勢非常不順，後來拿出當時去廟裡登記的資料，赫然發現工作人員將其名字寫錯了！保佑到別人，難怪自己非常不順。

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授 ）

