2026年變有錢人！命理師不藏私「元旦招財術」 穿2色系財運大開

生活中心／賴俊佑報導

命理老師楊登嵙分享「元旦開運招財術」。(圖／翻攝自 Pixabay)

2026年第一天就當有錢人！命理老師楊登嵙分享「元旦開運招財術」，包括開運印章放財位，錢包、服飾選水、木色系，財神爺就容易找上您。

參加元旦升旗吸收正能量 「開運印章」放5處

命理老師楊登嵙表示，2026年元旦可參加升旗典禮，迎接晨曦升起的正能量陽光，藉由大家同時唱誦的強大磁場來旺財，2026年元旦是乙亥日，乙是木，亥是水，可準備一顆刻有自己名字的方形印章，因為圓形不穩固，面向升旗台唱國歌，最好面向東方(木)或北方(水)，開運效果加倍。

廣告 廣告

這枚開運印章可以帶在身上、放在包包、放在辦公室抽屜、放在保險箱或放在財位，未來有簽約用印，使用者枚開運印章無往不利。

身穿水、木色系被財神眷顧

2026年元旦是乙亥日，乙是木，亥是水；木色系包括綠色、蘋果色、橄欖綠色、墨綠色；水色系包括藍色、黑色；楊登嵙建議，參加升旗典禮身穿的服飾、配戴的飾品、錢包可選水木色系，好運旺旺來。

另外，楊登嵙表示參加升旗典禮時，錢包內面額由內而外，由小而大排列，金額若是1111元或是11111元，那好運就多倍。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

101跨年煙火遇大雨！賈永婕信心喊話：老天安排都是好事

比香菜更狂！「皮蛋多力多滋」開賣日期曝 7-11搶先上架

萊爾富拆大門！4大超商迎戰跨年人潮 出動行動車、增10倍人力

101煙火今晚登場！信義區Buffet、火鍋訂位爆滿 剩這幾間有少數名額

