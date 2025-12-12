2026年財富密碼來了！3星座將迎「黃金時代」

有3個星座將迎來屬於自己的黃金時代。（示意圖／翻攝自pexels）





當宇宙悄悄換檔，有些星座對錢潮的嗅覺比誰都靈敏。《搜狐網》運勢專欄指出，在2026年時，有3個星座將迎來屬於自己的「黃金時代」，不僅財運爆棚，還有副業經營、投資創業，都有機會翻倍升級、開花結果。

雙子座：社交高手，變現力爆棚

人脈就是你的超能力！運勢專欄指出，在2026年，雙子座靠著社群運營、知識付費，輕鬆把社交圈變成超能力，金銀財寶數不完。不管是開設線上課程，還是使用NFT投資，只要抓準風口，雙子座就是「錢潮捕手」。不過，提醒雙子座朋友們，在投資時要謹慎，建議採取定期定額方式，且單筆投入不要超過總資產的20%，同時也要小心來自熟人的投資邀約，避免落入「熟人陷阱」。

天蠍座：暗黑操盤，抓住長線暴利

天蠍的財運關鍵是嗅覺與資源控制。在2026年時，天蠍座有能力把危機化為轉機，接著變成滿滿的黃金。紙樣提前佈局概念股或長線投資，可能會在短短幾天內，就能看到市值暴漲。如果想更進階，運勢專欄指出，建議可以與他人進行合作投資，把勞務收入轉成股息紅利，同時也能穩固資產。

摩羯座：實業高手，打造被動收入

摩羯座擅長把實體經濟玩出新高度。2026年時，被土星加持的摩羯座，今年將在實體經濟領域大放異彩。不同於投機取巧，摩羯座更傾向於構建可持續盈利的理財組合。不過，運勢專欄也提醒，記得把個人資產和企業資金隔離，確保現金流充足，穩賺不冒險。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

超強運！明年3大黑馬星座曝光 迎來人生高峰

年底翻身發大財！4生肖財運擋都擋不住 還有貴人相助

12生肖本周運勢 猴事業財運雙冠、蛇奪愛情榜首

