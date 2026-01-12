2026年財神爺來點名！鼠、馬小心破財 「3生肖旺」事業、加薪全中

實習記者藍子瑄／台北報導

楊登嵙分析 2026 年 12 生肖財運指出，今年並非人人都適合衝刺偏財，懂得守財、調整策略，反而更能趨吉避凶。（示意圖／PIXABAY）

迎接2026新的一年，民眾也開始關心自己的財運走向。命理專家楊登嵙指出，新的一年財運起伏明顯，有人穩中求進、有人則是機會大爆發，只要把握時機、避開風險，就有機會在新年替自己累積財富。楊登嵙也提醒，春節期間不妨多走走、多留意財神爺眷顧的機會，但理財仍應量力而為，切忌貪心冒進。

楊登嵙分析今年12 生肖財運指出，今年並非人人都適合衝刺偏財，懂得守財、調整策略，反而更能趨吉避凶。

★★★★★ 財運最旺

生肖雞：財運走穩健路線，不宜單打獨鬥，適合借力使力，與熟識且合法的夥伴合作。錢財進帳雖慢，但可避免破財，重點在於低調行事。

生肖豬：有望迎來升官加薪好運，財富關鍵在於行動力與意志力。下半年財運明顯轉強，農曆十二月更是全年高點，家人或配偶是重要貴人。

生肖蛇：正財、偏財兩旺，事業收入有機會創新高，也適合兼差賺外快。不過消費慾望強，能否守住財富是關鍵。

★★★★☆ 財運佳

生肖猴：不宜冒險投資，保持低調即可化險為夷。適合靠創意、智慧與謀略增加收入，做生意者需留意與消費者認知落差。

生肖兔：財運穩中有升，利於守財與整理財務。投資宜保守，避免短線投機，將資金回籠較安心。

生肖龍：需順應時勢調整理財策略，太保守反而錯失機會。農曆九月財運明顯提升，但切忌貪多。

★★★☆☆ 財運普通

生肖羊：突發開銷多，尤其秋季壓力較大，避免借貸撐過難關，年底財運可望轉好。

生肖狗：不適合冒險投資，穩紮穩打較佳，人際關係與形象經營有助於開啟新財路。

生肖牛：以正財為主，累積實力比偏財重要。上半年辛苦，下半年運勢逐漸回升。

★★☆☆☆ 財運需保守

生肖馬：值太歲之年，重點在「守財」，避免高風險投資，農曆九月尤其要小心金錢陷阱。

生肖鼠：沖太歲影響大，財務起伏不穩，最重要的是不借錢、不亂花，只要不虧就是贏。

生肖虎：收入以正財為主，切忌孤注一擲，農曆十一月要特別注意破財風險。

楊登嵙提醒，2026 年整體財運關鍵在於「穩健與節制」，與其期待一夕致富，不如把握自身優勢、避開風險，才能讓財神爺真正留下來。

