2026年財運上漲TOP5星座！「如何放大收入」理財方向一次整理

2026年即將到來，星象變化也帶動不同星座的財務走勢。從整體星盤來看，有五個星座在收入、投資或資產累積上特別有感，無論是正職收入、偏財或副業，都有放大的空間。

第一名：牡羊座

2026年對牡羊座來說，是財務變動幅度明顯的一年。北交點全年停留在第十一宮，與收入、利潤相關的議題被放大，進帳結構出現轉變。

在正財方面，木星進入事業宮，工作表現與升遷、加薪、獎金有連動關係。偏財運則集中在7至8月，投資與副業回報波動較大，也帶來放大的可能性。人際圈的變化，讓資源更集中在關鍵合作與實際能帶來收益的對象。

星象顯示，這一年適合嘗試不同於過去的收入模式，例如接觸新技術或新產業，上半年先處理既有財務結構，下半年再調整投資配置。

第二名：金牛座

金牛座在2026年的財務表現偏向穩定累積。木星同時牽動偏財宮與收入宮，並進入第二宮，與金錢、資產直接相關。

正職收入有持續成長的跡象，4至6月是投資與財務規劃較為活躍的時段。偏財部分，與不動產、版權或分紅有關的收入較為突出。木星在雙子座，也讓收入來源呈現多元化，副業與接案機會增加。

下半年有機會出現分紅或年終相關收入，但同時也需要留意消費節奏，避免因情緒或跟風而提高風險。

第三名：獅子座

獅子座的財運重點落在下半年。木星與投資宮、偏財宮相關，並進入第十一宮，使投資與合作收益成為收入來源之一。

投資判斷與市場走向的契合度提升，事業表現也帶動薪資、分紅或被挖角的機會。8月之後，合作分潤、獎金或其他額外收入較為明顯。

星象提醒，下半年雖然機會增加，但資金運用仍需控管節奏，避免因擴張過快而影響現金流，將個人影響力轉化為穩定收入來源較為有利。

第四名：天秤座

天秤座在2026年的財務走勢，與人際關係高度連動。南交點停留在第十一宮，過去累積的人脈開始轉為實際收益。

朋友介紹的合作、專案或資源，成為收入來源之一。正職收入穩定，4月、8月與12月較容易出現獎金或分紅，特別是在時尚、設計、藝術相關領域。7至11月，合作分潤、版權或技能變現的機會增加。

這一年適合透過社交與協調能力拓展工作版圖，同時也需要留意人情支出，建立清楚的收支紀錄。

第五名：摩羯座

摩羯座的財務主軸在於累積與放大。北交點進入第二宮，與儲蓄與資產有關，長期投資與穩健理財的效果被放大。

不動產、長期配置型投資表現穩定，事業發展也與升職、加薪或核心專案連動。副業方面，技能變現、知識型收入或兼職機會增加。

上半年偏向打底與整理資源，下半年則逐步展現成果。星象建議，在穩健之餘，也可適度評估新機會，讓既有規劃持續累積成實際回報。

