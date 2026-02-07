2026年財運爆棚！「4生肖」天福星加持 意外進財賺不停

隨著2026丙午馬年的到來，紫微斗數中的吉星「天福星」開始發揮影響力，為特定生肖帶來意外之財與好運。命理專家姚本軍老師列出「4大生肖」受到天福星加持，財運旺到爆，對他們來說，今年無疑是「順勢而為、收穫滿滿」的一年。

「4大生肖」受到天福星加持，財運旺到爆。（示意圖／pexels）

生肖虎

對於生肖虎而言，天福星帶來的財運意味著他們在丙午農曆年前就已充滿福氣，不需要刻意追逐金錢，反而是各種人脈、機會和資源自動靠近。從財運角度來看，生肖虎容易在關鍵時刻得到他人的支援或資源，甚至出現意想不到的轉機。雖然一開始的財富可能不會很大，但這種運勢往往持續穩定，就像被安排在正確的軌道上，後續自然會有所收穫。

廣告 廣告

生肖馬

對於生肖馬來說，天福星在丙午農曆年前呈現典型的「天降財星」格局，象徵財運充滿意外與幸運。在此期間，生肖馬的人容易獲得意外收入，可能是額外分潤、補貼、紅利，或是原本被忽略的機會突然變得有價值。這種財運往往不是靠精算或努力得到，而是因為敢行動、敢嘗試，恰好碰上時代與環境所帶來的福氣與紅利。

生肖鼠

對於生肖鼠而言，丙午農曆年前的財運呈現較為「柔性」的特質，受到天福星的加持，並不會讓錢財瞬間大量湧入，而是讓生肖鼠在理財和投資選擇上少走彎路，避開風險，在關鍵時刻做出最有利的決策。同時，心境穩定與人際關係的改善也會間接提升財運。這種財富累積方式不追求爆發，而是逐步順利、愈來愈安心，回頭檢視時，往往比預期更加可觀。

生肖猴

對於生肖猴而言，丙午農曆年前尤其適合外出或遷居，天福星的照拂意味著福氣不在原地，而在外地。越是離開熟悉環境，對生肖猴的人來說越容易遇到貴人與意外機會，財運也常來自異地、外派、轉換跑道或不同生活圈。這類意外之財可能以驚喜或現金的形式出現，更可能帶來改變財務結構的重要契機。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

12萬張票30秒賣光！鄧紫棋宣布大巨蛋演唱會加場 搶票時間曝光

百歲人瑞娶看護！名律師斥證人沒良心 曝家屬「唯一解」

基隆海門天險3月開修 2450萬打造安全步道明年完工