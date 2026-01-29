2026年貨大街熱鬧登場！ 大同警分局全力維安 守護民眾安心採購

【民眾新聞方笙楠/臺北報導】「2026臺灣年味在臺北」年貨大街活動已陸續展開，其中最具代表性的迪化商圈年貨大街，將於115年1月31日至2月15日盛大舉行，預期將吸引大量民眾湧入商圈採購年貨，為確保活動順利進行並維護市民人身安全，臺北市政府警察局及大同分局已全面提升維安層級，周延部署警力與各項安全整備作為。

圖說：大同分局執行「2026臺灣年味在臺北」警力部署。

警方針對轄內迪化商圈、華陰街北車及後站商圈、臺北地下街商圈及寧夏夜市商圈等重點區域，強化活動場域、周邊道路及重要路口之安全檢查與管控，並加強可疑人、事、物之查察作為，致力營造安全、安心的採買環境。

廣告 廣告

因應近期本市發生之隨機暴力事件，爰大同分局特別加強活動路段及周邊人潮熱點的維安部署，重點涵蓋迪化街主街、延平北路、南京西路、歸綏街及民生西路等處，增派警力執行定點守望、機動巡邏以即時應處，全面防範突發狀況發生。另針對重要路口、轉彎瓶頸路段、公車站牌及捷運出入口等易聚集人潮區域，將加強人（車）流疏導與安全管制，並視狀況彈性運用阻隔設施，防範推擠及踩踏事件發生。

年貨大街活動期間，永樂廣場中央處將設置機動派出所（服務站），提供尋人協助、失物招領及各項為民服務，並配合現場商圈自衛編組人員，運用擴音設備、LED指示牌及交通管制措施，引導民眾依規劃動線有序通行。倘遇重大緊急狀況，將透過現場廣播引導民眾冷靜配合疏散，相關道路管制措施亦將視人（車）流狀況彈性調整，請用路人配合警方指揮。

圖說：2026迪化街年貨大街示意圖。

大同分局呼籲，民眾前往參與年貨大街活動時，務必遵循現場員警及工作人員引導，配合各項管制措施，留意自身及隨行親友安全；倘遇緊急狀況，請立即向現場人員求助，或撥打110、119尋求協助。同時建議搭乘捷運、市區公車、接駁車等大眾運輸工具，行經路口時請遵守員警及義交之指揮，並可收聽警察廣播電台掌握即時路況資訊，共同維護交通與公共安全，安心順暢過好年。