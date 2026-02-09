2026年貼春聯「3禁忌」曝光 誤選「1字」後果超慘！

生活中心／江姿儀報導



春節即將來臨，家家戶戶準備大掃除，除舊佈新迎新春。2026年為馬年，不少人特別選用與「馬」字有關的應景春聯字幅，結合生肖與祝福吉祥話創造美好寓意。對此，命理師詹惟中提醒，今年是「午馬當值」，春聯務必要避開「馬」字與馬的圖案，也分享張貼時「3禁忌」以及挑選春聯「3法則」。





2026丙午年貼春聯「避開馬」快選這圖！命理師揭「3禁忌」示警：恐好事多磨

。（示意圖／AI生成）

命理師詹惟中昨（8日）在臉書指出，今年（2026年）春聯千萬要避開「馬」字與馬的圖案，因為今年是「午馬當值」，「值神在位，不可沖撞」。若未注意而觸犯，恐會「好事多磨」。此外，他加碼分享貼春聯的禁忌與法則，幫助大家順利迎接福氣。

●張貼禁忌



1.上下聯貼反：貼反等於把運勢流向逆轉，「好氣場進門變出門」。正確貼法為，面對大門，右手邊貼上聯，左手邊貼下聯；若分不清上下聯，就以對聯「仄起平收」的規則來分辨，若該句末字為「仄聲（注音聲調為為一、二聲）」就是上聯，「平聲（注音聲調為為三、四聲）」則為下聯。



2.門外福字倒貼：大門倒貼福字等於把福氣拒之門外，福氣受阻擋無法上門來；正貼代表「開門迎福」，福氣臨門。門內福字要倒貼，寓意為「迎福到」。



3.亂選對聯：春聯是新年運勢的預告，千萬不能把與家中情況無關的對聯，貼在大門上，不僅尷尬鬧笑話，還漏氣又敗運，例如新年貼祝賀新婚的對聯。貼選對聯時，要符合自家情況，才能夠「接對天地之情」。



● 挑選法則



1.單數對聯：五字、七字的單數聯，最合乎「天地陰陽」，其中七字聯尤佳。若近來運勢不順，建議選擇七字聯，「7」為變卦之數，而有「逢七必變」之說，因此有「破舊立新」之寓意，能夠「扭轉乾坤」。



2.寓意簡潔順時：寓意盡量簡潔、合乎時代，避開古奧難懂的老舊對聯，要選大方、直白又扣合當下的吉話，詹惟中解釋「接地氣才能接福氣」。



3.鳳凰圖案：必選帶有「鳳凰」圖案的春聯，因為2026年是鳳凰騰飛之年，而「鳳凰不落無寶之地」，因此貼鳳凰出聯可提前引貴氣入室，為新年攢足福運根基。





《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：2026丙午年貼春聯「避開馬」快選這圖！命理師揭「3禁忌」示警：恐好事多磨

