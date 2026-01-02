2026年起長輩主動繳回駕照可享公共運輸回饋50%，每月上限1500元，為期2年

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「2026元旦新規，高齡駕照繳回最高現賺3萬6，每月TPASS搭到飽」？

實際方案為搭乘公共運輸回饋50%，每月最多1500元；此補助方案期限2年。

近日網路流傳影片稱2026年起長輩繳回駕照可享TPASS搭到飽優惠，現賺3萬6千元；經查證，2026年元旦起，年滿70歲長輩主動繳回駕照確實可享總價值3萬6千元大眾運輸票價補助，但並非TPASS搭到飽，而是2年間票價補助50%，每月上限1500元。



一、根據交通部公布的高齡換照相關說明，2026年元旦起年滿70歲的長輩主動繳回駕照，交通部公路局將提供TPASS公共運輸乘車優惠，票價將補助50%、每月上限1500元，補助期間為2026年起完成登錄註記的次日起算2年。



實際補助方案內容與網傳影片聲稱的「每月1200元TPASS搭到飽、為期2年半」並不相同。



二、網傳影片提到2026新制包括將無照駕駛罰鍰提高至2萬4千元。實際上，2025年立法院已三讀通過修法，將無照駕駛罰鍰上限大幅拉高，機車為3萬6千元，汽車為6萬元，傳言所稱的2萬4千元其實是修法前的舊制。



三、網傳影片除夾雜錯誤資訊外，其資訊欄亦標註內容經大幅編輯或數位生成，顯示該影片可能為AI生成，可信度低。



交通部自2026年元旦起確實提供價值3萬6千元的公共運輸補助方案給主動繳回駕照的高齡駕駛，但網傳影片內容與實際補助方案有所出入，因此，傳言為「部分錯誤」訊息。

查核

查核點一：網傳影片內容正確嗎？

實際補助方案為搭乘公共運輸回饋50% 每月最多1500元

查核中心檢視交通部公布的高齡換照制度說明，可知2026年元旦起，為了鼓勵70歲以上長輩主動繳回駕照，交通部公路局提供TPASS公共運輸乘車優惠，補助期間為2026年起完成登錄註記的次日起算2年。

優惠內容為使用敬老卡搭乘公共運輸可回饋50%，每月回饋金額最高1500元，每月乘車回饋金於次月25日開放領取；適用範圍包括公路客運、國道客運、市區公車、臺鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車，其中計程車必須有驗票設備才會納入回饋範圍。

由此可知，補助方式是「搭乘公共運輸回饋50%，每月最多回饋1500元，為期2年」，並非網傳影片聲稱的「每月1200元TPASS搭到飽、為期2年半」。

2026年新制為無照駕駛最高罰6萬元

另外，針對網傳影片提及「2026年新規無照駕駛最高罰2萬4千元」，查核中心檢視〈道路交通管理處罰條例〉第21條及《中央社》報導可知，依據現行法規，無照駕駛最高罰鍰就是2萬4千元，但2025年立院已三讀通過道交條例修法，提高無照駕駛罰鍰上限，機車駕駛人最高處新台幣3萬6000元，汽車駕駛人最高處6萬元，新規定預計2026年上半年正式上路。

因此，網傳「2026年新規最高罰2萬4千元」說法其實是修法前的舊制，並非新規定，即將實施的新制已大幅拉高無照駕駛罰鍰。

查核點二：網傳影片來源

網傳影片為AI生成，並非可信來源

網傳影片內容夾雜錯誤訊息，且該影片資訊欄也標註「內容經大幅編輯或數位生成」，由此可判斷網傳影片可能由AI生成，並非可信的消息來源。

根據查核中心的觀察，發布網傳影片的YouTube頻道以AI方式大量製作各種針對高齡族群的「隱藏福利」、「金融警告」、「新規定」相關主題。

過去一年來，YouTube平台上同樣類型的頻道如雨後春筍般大量出現，大量發布「健保卡背後藏黃金密碼」、「65歲以上手機月租費隱藏方案」、「2026年發放12000元禮金」、「銀行要統一定存利率」等夾帶錯誤內容或完全虛構捏造的AI生成影片，並不可信。