2026年迎新年 全臺跨年迎曙光懶人包！
光彩奪目的台北101(李文仁攝，圖：台北101提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
隨著2025年的尾聲到來，2026年也隨著「馬蹄」聲，即將到來，許多人早已規劃送舊迎新，如：至特色地點送夕陽，接跨年與迎曙光。為此，交通部觀光署彙整國家風景區、主題樂園及各個縣市政府等44個特色活動，包括：都會星光派對、山城日出音樂會，到湖畔跨年與戰地曙光，一次帶給遊客不同風格的跨年體驗，以「北、中、南、東、離島」精選活動，方便民眾規劃設計來迎接嶄新的 2026年馬年的到來！
2026年跨年迎曙光懶人包
※.北部：
北部
北部
不能錯過多次獲得國際媒體及OTA評為全球十大跨年晚會的「臺北最High新年城-2026跨年晚會」，此活動已經有30年歷史，每年12月31日在臺北市民廣場展開，由國內外藝人及表演團體接力演出，倒數時刻搭配萬眾矚目的臺北101煙火秀，邀請現場民眾共同倒數迎接新的一年，已成為全臺最經典的跨年儀式。今年跨年多元舞臺將會結合四四南村、景勤一號公園、東區頂好廣場、象山公園等，讓不同的音樂風格布滿跨年晚會主舞臺周邊，透過晚會整體呈現，帶給民眾歡樂及新希望。
※.中部：
中部
中部
可到中臺灣最具指標性的日月潭湖畔參加「2026日月潭跨年晚會『潭然心動』」，活動將於12月31日晚間於水社碼頭熱鬧登場，今年也推出水社、伊達邵雙場域同步施放跨年煙火，湖光倒影與煙火相互輝映，打造日月潭特有的跨年視覺饗宴。晚會將由在地團隊熱情演出，包括：曼輝舞蹈團、極限火舞團等多組表演者，以富含在地文化特色的節目陪伴民眾度過2025的最後一夜。跨年倒數後，日月潭夜空將綻放璀璨煙火，為旅客帶來最浪漫的湖畔跨年體驗，隔天還可到海拔820公尺的金龍山參加「2026金馬龍來迎曙光」，欣賞金龍山的壯麗日出，迎接新年第一道曙光。
※.南部：
南部
南部
在2025年最後一日，不要錯過「賞太平2025一抹紅霞」，遠眺嘉南平原及臺灣海峽觀賞2025年最後一抹紅霞，並由遊客彩繪祈福燈喜迎2026新年。同時在隔天可參加以古典音樂為主軸、號稱最有氣質的音樂會活動「阿里山日出印象音樂會」，元旦清晨於阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台盛大舉行，音樂會以玉山山脈、雲海與曙光為天然舞台，邀請民眾一同欣賞管弦樂團、在地原住民音樂、歌聲和舞蹈，當晨曦越過山巒、音樂隨風流動，旅客可在壯麗景致與悠揚樂聲中迎來元旦第一道晨曦，是阿里山最具代表性的迎曙光儀式。
※.東部：
東部
花蓮遠雄海洋公園推出跨年限定「2025海洋星光之夜」活動，以夜宿探險島水族館為主軸，推出兩日暢遊園區、節慶晚宴、星光派對與專屬導覽等多項精緻體驗，還有特別值得推薦的與海豚共進早餐籃、保證席美人魚劇場觀賞席次等亮點活動，營造最浪漫的跨年氛圍，提醒，活動需事先預約報名！。
※.離島：
離島
離島跨年迎新，馬祖有「2025年馬祖歲末聯歡跨年晚會」，特邀知名藝人及百萬網紅歌手、獨立樂團大賞獎樂團、馬祖好聲音歌唱比賽小小歌手，共同與鄉親、遊客跨年迎新，歡喜迎接嶄新的2026年。此外，「2026元旦迎晨曦暨升旗健行活動」將於元旦清晨登場，可於馬祖最高峰壁山迎接第一道曙光，再沿路健行至塘岐運動場參與升旗典禮。遊客們藉晨曦的加持健行下山，途經在寒風中守護居民的北高守備大隊營區、曾做為警戒哨的莒光堡及綠意盎然的山壁。想在戰地風情、閩東聚落、無敵海景美景陪伴下迎接新的一年到來嗎?那就來馬祖吧!
今年跨年活動橫跨全臺，從山巒、海洋、樂園到離島，每一地區都端出最具特色的節目與景觀，相關活動可至觀光署國家風景區管理處、主題樂園及縣市政府相關網站查詢。因活動期間遊客眾多，建議民眾參加跨年及迎曙光活動時，可多搭乘公共運輸或接駁車，並事先做好保暖禦寒準備，讓新的一年玩得開心又安心。
以上圖片：交通部觀光署提供
