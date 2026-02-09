2026智慧家電升級看這裡 會跨門檻的掃地機、模組化氣炸鍋到會說話的AI冰箱

年終獎金到手，終於可以犒賞自己了！相較於其他消費選擇，投資智慧家電可說是最划算的決定，不僅省下日常打掃的體力與時間，更能提升生活品質。近期各品牌紛紛推出令人眼睛一亮的新品，從會「跨門檻」的掃地機器人、輕巧如筆的無線吸塵器，到配備AI食材辨識的冰箱，每一件都是生活升級的關鍵。小編精選5款亮眼新品，讓你家變身智慧宅！（文：費司特、圖：各廠商提供）

焦點1.「Roborock Saros 20 跨越奇兵」掃地機界的SUV正式登台

Roborock Saros 20 跨越奇兵 掃地機界的SUV（圖：Roborock）

說到2026年最令人期待的掃地機器人，非石頭科技的Roborock Saros 20 跨越奇兵莫屬，最大亮點就在那顆全新升級的AdaptiLift 智慧升降底盤3.0，透過可升降主輪、輔助輪與智慧軸動機械足的三重升降結構，能順暢跨越高達4.5+4.3公分的雙層門檻，換句話說，那些過往卡住掃地機的房間高低差，如今完全不是問題。

搭配36,000 Pa的HyperForce強勁吸力與雙旋轉拖布，當偵測到頑固污漬時，拖布下壓力還能從8N強化至13N，讓地面污漬零殘留，深入7.95cm低矮空間清潔、100°C高溫熱水洗拖布、2.5小時快速回充。最狂的是升級版StarSight星陣導航避障系統2.0，採用與AI自駕車同級的3D飛時測距技術，能識別300種物品，即使燈光昏暗也不失準度。

焦點2.「Dyson PencilVac Fluffycones 鉛筆吸塵器」輕巧到不像話的清潔神器

Dyson PencilVac Fluffycones號稱「全球最輕巧」的無線吸塵器，主機僅0.92公斤、直徑只有38毫米，輕鬆單手操控就像握著一支鉛筆。（圖：Dyson）

Dyson PencilVac Fluffycones號稱「全球最輕巧」的無線吸塵器，主機僅0.92公斤、直徑只有38毫米，輕鬆單手操控就像握著一支鉛筆，但別看它嬌小，吸力可一點不含糊！搭載Dyson最小、最快吸塵馬達每分鐘140,000轉，兼具輕巧與強效除塵力，首創Fluffycones四錐全向吸頭設計，搭配雙向LED光投射，讓地面微塵清晰可見，而且毛髮零纏繞，無須手動拆卸清理。

全新5倍集塵系統將吸入灰塵壓縮集中於塵桶頂部，清空時減少揚塵，360度靈活轉向能精準穿梭於椅腳、窗簾、狹窄角落，深入低至75毫米低矮家具底部。30分鐘無衰減吸力搭配可更換式電池，加上雙重全密封過濾系統能捕捉99.99%小至0.3微米的微塵，寵物毛髮、塵蹣都能一網打盡！相當適合小家庭、一人租屋族或想解放雙手的忙碌上班族。

焦點3.「LG PuriCare AeroBooster 空氣清淨機」聰明送風、有效淨化的新世代選擇

LG PuriCare AeroBooster空氣清淨機全面升級！（圖：LG）

LG PuriCare AeroBooster空氣清淨機系列從設計邏輯到濾淨能力全面升級，最大改變在於「雙重氣流」概念，透過上下雙向出風結合循環扇，把乾淨空氣送到最遠約5.5公尺處，大幅縮短房間各角落的淨化落差，淨化效能約提升11%。相較前代，體積更縮小約40%，霧面與條紋的低調設計擺放於客廳或臥室都不突兀。

系列分為專業版、LITE版與寵物版三款，應對不同居家需求，三層濾網包含HEPA 13、活性碳與毛髮濾網，專業版與寵物版更搭載UVnano抑菌技術，能抑制風扇葉面細菌達99.998%，最聰明的是AI+智慧感測功能，傳統空氣清淨機被動等污染升高再拉高風速，AeroBooster則透過感測器與演算法預判環境變化，先一步調整，節能可達49%。一鍵拆卸循環扇、自動提示濾網更換時機、支援LG ThinQ App遠端控制。養寵物的家庭，寵物版配置寵物模式能吹送更強氣流，有效收集毛髮與去除異味。

焦點4.「one-meter玻霸鍋Plus」模組化新設計 雙容量玻璃氣炸鍋

one-meter玻霸鍋Plus，全新升級Flexi-Switch模組化、雙容量、火力更強大！（圖：one-meter）

全新升級的one-meter玻霸鍋Plus採用全台首創的Flexi-Switch模組化設計，打破傳統抽屜式氣炸鍋的限制，一台主機搭配兩種容量玻璃內鍋（4.5L深鍋 + 2.5L淺鍋），可根據料理需求彈性替換，相比初代玻霸鍋，Plus版不只升級火力至1300W，更內建4大智慧預設模式（蛋糕、薯條、肉類、地瓜），懶人一鍵按下即可出爐。

360度全透明高硼矽玻璃內鍋依舊是核心亮點，無塗層設計讓你邊炸邊看，清楚掌握食材上色狀態，再也不怕炸過頭。加熱管升級到碳素管，180°C不到5分鐘就能到溫，激發梅納反應讓食物焦香層次更豐富，120°C～200°C溫度自由調整、5～40分鐘精準定時，三層360度立體環繞氣旋確保受熱均勻，搭配底部濾油網設計減少油膩感。主婦最關心的清潔問題也免擔心！內鍋與濾油籃都能直接丟進洗碗機，清洗零死角。

焦點5.「三星Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱」會說話的廚房管家

三星Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱 會說話的廚房管家（圖：SAMSUNG）

三星Bespoke AI Hybrid四門旗艦冰箱它不只是冰箱，而是你家廚房裡的AI管家，搭載9吋LCD全彩觸控螢幕，這是全台首款有「AI Home」功能的智慧冰箱，能提供食材管理、居家控制、家庭互動、娛樂體驗等客製化服務。早晨走進廚房倒水，即可透過冰箱螢幕查看天氣、行程；煮飯時可聲控Bixby語音助理播放音樂、查找食譜；透過Smart View甚至能將手機畫面無縫鏡射至冰箱螢幕。

最神奇的AI智慧食材偵測系統，內建智慧攝影機能辨識37種新鮮食材與50種加工食品，即時記錄庫存，食材到期前主動提醒。搭配AI Hybrid複合式冷卻系統、13cc壓縮機與半導體致冷晶片，能根據使用需求智慧調節，配合不鏽鋼鎖冷技術快速降溫，保持冰箱內均溫、延長食物保鮮期。獨立保鮮室提供蔬果、飲料、肉品魚類三種溫控模式，UV除臭濾網有效降低異味。SpaceMax薄窄邊框設計創造更大收納空間，側邊僅需預留0.4公分、頂部2公分就能無縫嵌入櫃體，開啟AI智慧節能模式後還能減少10%能耗，真正把「聰明」落實在每個細節。

看完這五款新品，你是不是也心動啦？不妨就趁新年換個智慧家電，讓居家品質也聰明升級！