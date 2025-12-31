2026年運動幣來了 每人可領500元

為落實全民運動政策目標，運動部宣布，2026年起，「動滋券」將轉型成運動幣，預計將發放60萬份，每一份面額約500元，適用對象也擴大至年滿16歲以上的國民，期望透過貼近生活、多元運動補助政策，邀請全民踴躍參加運動，為日常生活注入健康活力。

運動幣年第一季正式上路，業者可於從月5日開始登記成為合作店家。原青春動滋券合作業者，只需至動滋網完成基本資料確認，經過審查過後即可成為合作店家。

抵用範圍 再擴大

運動部表示，明年運動幣預計將發放60萬份，每一份面額有500元，只要是民國99年1月1日以前出生的國民，皆可以登記參加抽籤，新的運動幣的使用範圍，也將進一步擴大化。

除原有的「做運動、看比賽」以外，這次也新增了「添裝備」的選項，民眾可前往合作的運動用品店家，出示運動幣做折抵使用。每次抵用最高可以抵用200元，這次只要是經過運動部核准的運動用品合作店家，皆可抵用，例如健身所飲用的營養品，職業運動賽事的周邊商品，都可直接拿來抵用。

運動幣 分散多用

運動部表示，在「做運動、看比賽」等使用類別，500元的運動幣可做全額抵用，為達到透過運動幣政策，擴大經濟效益，不讓特定廠商壟斷，希望全民可以前往各種運動店家使用，因此針對合作店家、廠商限制，單家業者最高可抵用30萬元。

運動部推出全新運動幣政策，每份500元。（圖／記者顧雲鴻攝）

運動幣登記方式

這次運動幣發放將採網路登記抽籤方式辦理，民眾可於2026年1月26日至2月8日（共14日）到動滋網（500.gov.tw）登記參加抽籤。登記方式採身分證末碼做分流（首日為0.1、次日為2.3…….以此類推至第5日8.9），1月31日開放全民登記，2月12以直播方式公開抽籤，3月1日起，就可前往合作店家抵用，使用期間持限至年底12月31日。

全新的運動幣透過「做運動、看比賽、添裝備」等多元使用方式，讓民眾都能更輕鬆地參與、享受運動，並支持在地運動產業。運動部表示，希望大家踴躍登記、積極使用運動幣，讓健康活力融入日常，真正落實全民運動的目標。