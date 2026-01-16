2026年運勢出爐！「5生肖」慎防血光之災 屬龍小心車禍

民俗專家楊登嵙分析2026年12生肖運勢，指出流年能量出現轉變，可能對身體狀況與人身安全帶來影響。其中他點名「生肖猴、生肖狗、生肖鼠、生肖豬、生肖龍」這5生肖，今年較容易遇到突發狀況或意外，建議事先提高警覺，以降低風險、化解不利。

楊登嵙點名5生肖：小心意外、血光之災。

生肖馬★★☆☆☆

因值太歲，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯。楊登嵙指出，須慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。

生肖羊★★★☆☆

因「病符」入侵，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病。楊登嵙建議，必須多注意生活飲食衛生，適量做些運動增強體魄，特別是農曆正月、四月及十月份期間，必須注意飲食衛生，戒吃生冷食物，要有充足的睡眠，不熬夜。他也提醒不要常去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。

生肖猴★★★☆☆

今年犯「血刃」煞，身體容易受傷。楊登嵙警告，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，尤其農曆六月及十一月份要更注意交通安全，開車、過馬路都要小心謹慎。

生肖雞★★★★☆

腸胃方面容易出現問題，對於生冷油炸類食物少吃為宜，生活作息要有規律。楊登嵙指出，幸得「福德」吉星，只要多加防範，問題不大，即使不幸得病，也能找到良醫將病治癒，終無大礙。

生肖狗★★★☆☆

年逢「白虎」凶星，輕者會疾病纏身，重者會有血光之災。楊登嵙表示，身體要慎防心臟及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患。楊登嵙提醒，不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷，尤其農曆正月、五月及七月份更需提高警惕。

生肖鼠2026年 容易發生無妄之災。（示意圖／pixabay）

生肖豬★★★★★

容易過度勞累而引起神經緊張、失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，問題不大。有「天厄」凶星出現，多主意外之災，出差或外出旅行必須注意安全第一，不要作危險性的運動，以免樂極生悲。

生肖鼠★★☆☆☆

年犯「天哭」，多主孝服事件，容易發生無妄之災。楊登嵙提醒，戶外活動或參加旅遊必須做好各種安全防範，避免發生悲劇，同時要留意身邊長輩的健康，稍有不適便要去醫院做全面檢查，杜絕後患。

生肖牛★★★★★

有「月德」星解救，只要多加保養，平時必須注意飲食衛生，戒吃生冷油炸食物，避免病從口入。此外，要特別留意泌尿系統方面的毛病，稍有不適就要去醫院做一下全面檢查。

生肖虎★★★★☆

今年身體狀況甚為普通，小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，尤其油炸類的食品。「五鬼」入宮，需防暗疾，小有病痛安全起見找醫生檢查診治為宜，切勿拖延，需要提高警惕，忌至陰廟。

生肖龍 因為流年行煞星，要小心意外、車禍等事。（示意圖／pexels）

生肖兔★★★★★

會有一些病痛在所難免，但不會很嚴重。尤其要留意腹部的毛病，注意飲食衛生，可以減低染病的機會。此外，會有神經緊張的傾向，必須盡量多休息，多做適量運動以放鬆身心。

生肖龍★★★☆☆

因為流年行煞星，要小心意外、車禍等事。楊登嵙建議，不可參與危險性運動，如登山、潛水等活動，至於外出旅遊也要做好安全措施，可減低受傷機會。

生肖蛇★★★★★

今年體質稍弱，容易有小病痛，需多休養，避免激烈運動，也要注意肢體扭傷與腸胃問題，切勿暴飲暴食。

