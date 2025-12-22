2026年運勢爆發！4生肖事業、財運齊開花

2026年有4個生肖運勢特別被看好。（示意圖／Pexels）





新的一年到來，不少人都期待運勢翻轉、生活升級。《搜狐網》運勢專欄指出，2026年有4個生肖運勢特別被看好，不只機會接連上門，事業與生活也都有明顯進展，堪稱「鴻運當頭」的一年。

生肖蛇

屬蛇者向來理財觀念佳，新的一年財運走勢相當穩健，且過去的布局開始收成，像是長期投資的股票、基金出現漲幅，或是投入已久的專案終於分紅，收入有感提升。雖然不是一夕暴富型，但屬蛇人靠著耐心與精準判斷，資產會慢慢累積，越滾越大。

生肖兔

屬兔的人則在新的一年展現更強的行動力與韌性，過去可能因為追求完美而猶豫不前，但2026年開始，屬兔者會更清楚自己要什麼，也更願意為目標付出實際行動。加上他們一向細心謹慎，能有效避開風險與麻煩，無論在工作或生活上都能一步步完成心中規劃，成就感滿滿。

生肖馬

屬馬的朋友在新的一年氣勢十足，行動派的性格加上旺盛的企圖心，讓屬馬者在職場或創業路上特別容易被看見。2026年不僅有發揮領導能力的舞台，也可能遇到關鍵合作機會或新商機，只要願意衝、敢嘗試，成果往往超出預期，財運也跟著水漲船高。

生肖鼠

屬鼠者擅長在變動中找機會，新的一年依舊靠智慧與直覺闖出一片天，面對挑戰反而更能激發潛力，不但能抓住轉機，還能在過程中快速成長，靈感與好運常在關鍵時刻出現，為事業帶來突破，財運也跟著水漲船高。

