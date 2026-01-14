2026年適合賣房嗎？信義房屋曾敬德揭三大關鍵：政策、利率與資金

記者陳韋帆／台北報導

2025年房市進入「量縮價盤」的冷靜盤整期，成交量明顯下滑，房價卻未出現大幅修正。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受央行信用管制影響，市場資金收緊、交易族群減少，房市已進入量縮階段。然而，受惠於股市強勁及AI題材帶動，部分屋主資金充裕不急於降價，加上政策引導房市回歸自住需求，投資型買盤退場，使房市進入高度理性的盤整期。

數據顯示，2025年房市移轉棟數落在26萬棟上下，預售市場表現更為保守，單月成交量一度低於3000戶，顯示觀望氣氛濃厚。

展望2026年，政策、利率與資金將是三大關鍵變數，雖然管制措施持續，但國內通膨降溫且AI產業蓬勃，利率短期內波動不大。過往經驗顯示，交易量短期大幅縮減後，隔年出現回溫機率不低，有機會先緩步築底。

曾敬德建議，目前市場參與者較少，是自住客理性看屋的時機，應回歸財務能力審慎出價。對於賣方而言，若物件位於供給量較大的重劃區且已有明顯獲利，不妨及早調整資產配置、把握相對有利時機，以避開未來的競爭壓力。換屋族則需特別留意貸款條件與資金壓力，無論先賣後買或先買後賣，都應依個人財務狀況進行審慎評估。

