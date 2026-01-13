2026年適合賣房嗎？專家揭三大變數助判斷
[NOWnews今日新聞] 2025年房市進入「量縮價盤」的冷靜盤整期，成交量明顯下滑，房價卻未出現大幅修正，2026年是否出現新的轉折契機，是外界關注的焦點，最新一集《房屋聽信義》邀請信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德，完整回顧2025年房市變化，並解析2026年三大關鍵變數，協助買方、賣方與換屋族在不確定中做出更清楚的判斷。
曾敬德表示，2025年房市延續2024年第四季央行強化銀行自主管理與第七波選擇性信用管制的影響，市場資金明顯收緊，參與交易的族群減少，房市進入量縮階段。全年移轉棟數落在26萬棟上下，預售市場表現更為保守，單月成交量一度低於3000戶，顯示市場觀望氣氛濃厚。
然而，成交量急縮之下，房價卻呈現盤整甚至僅微幅修正，與過往「量縮價跌」的經驗出現落差。曾敬德分析，關鍵在於屋主心態與整體資金結構改變。一方面，股市表現強勁，AI題材帶動金融市場動能，讓不少屋主資金充裕、不急於降價出售；另一方面，政府政策已明確引導房市回歸自住需求，市場預期房價不再快速上漲，投資型買盤自然退場，使房市進入高度理性的盤整期。
展望2026年，曾敬德認為政策、利率與資金將是三大關鍵變數。隨著管制措施實施已逾一年，市場逐步習慣房貸緊縮的環境，後續觀察相關政策在特定族群或換屋需求上有無檢討與調整空間。此外，利率走向仍受國際情勢影響，但國內通膨降溫，不過AI帶動企業蓬勃發展，利率短期內不太會波動。過往經驗顯示，當交易量受外力干擾短期大幅量縮後，隔年出現回溫的機率不低，雖不一定強勁反彈，但有機會先緩步築底。
曾敬德建議，剛性自住需求的買方，應回歸生活條件與財務能力，理性看屋、審慎出價，現在也沒有「不買會更貴」的焦慮，反而市場參與者少才是看屋時機，對賣方而言，若位於供給量較大的重劃區，且已有明顯獲利，不妨及早調整資產配置、把握相對有利時機，反而能降低未來競爭壓力。至於換屋族，則需特別留意貸款條件與資金壓力，先賣後買或先買後賣，都應依個人財務狀況審慎評估。
曾敬德觀察，2025年房市仍是盤整階段，2026年方向仍取決於政策與資金動向。市場不再追求快速上漲，而是回歸理性與需求本質。曾敬德也提醒，自住購屋是一項人生重要決策，選擇具備完整屋況檢驗與交易保障的專業團隊，有助於降低風險、安心成家。更多資訊可上《房屋聽信義》https://lihi3.me/vQ6OO 收聽。
