即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民眾黨持續布局2026年九合一選舉，其中竹北市長一戰更成焦點，目前新竹市副市長兼新竹黨部主委邱臣遠、新竹縣議員林碩彥傳出想要參選，因此受到各界高度關注；民眾黨創黨主席、國家治理學院院長柯文哲今（8）日上午前往新竹縣竹北市仁德公園活動時，兩人也一起陪同出席，針對竹北市長選舉一事，柯文哲喊推出最強候選人，而邱臣遠受訪則表態「我個人也不排除任何可能，暫時沒有選擇戰場的權利」。

柯文哲今日上午受訪就竹北市長布局一事表示，民眾黨在新竹地區有最高得票率，因此知道民眾黨在新竹有很強大的支持群眾，「對民眾黨來講，竹北市長當然要推出最好的候選人來競爭，這是今年的目標」。

針對是否有意參選竹北市長，邱臣遠則說，不管是新竹市或竹北市，一直以來都是民眾黨支持度非常高的地區，「我身為新竹黨部主委，我的責任就是推出最強候選人；不管是我還是黨內有志同志，願意爭取服務機會都是非常好現象，相信這個過程之中，可以讓竹北市民感受到民眾黨的誠意」。

同時，邱臣遠也表態「我個人也不排除任何可能，暫時沒有選擇戰場的權利，我們都會配合黨中央和民意回饋，做最強選擇、推出最強候選人」。

快新聞／民眾黨想戰竹北市長 邱臣遠：不排除任何可能

民眾黨新竹黨部主委邱臣遠（左）、國家治理學院院長柯文哲（中）、新竹縣議員林碩彥（右）。（圖／民眾黨提供）

林碩彥則說，很感謝民眾黨在竹北市、新竹縣的票開得相當好，希望下次選舉繼續支持民眾黨，而竹北市長人選還是由黨中央決定，會有公開透明的機制，期待竹北市能旗開得勝、一馬當先，推出最好的候選人。

面對新竹縣長是否希望像新竹市比照藍白合，柯文哲稱，在2026年的地方選舉，藍白合作是一個大戰略，當然希望在新竹縣長也是民眾黨跟國民黨會協調，「一定會只有一組候選人，只要候選人確定以後，我們都會討論如何合作，原則上還是會藍白合」。

至於是否藍白合的機制會和竹北市長一起綁定，柯文哲僅說，黨對黨的談判原則上由民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文對接，「我知道合作是大方向，但細節仍由中央黨部決定」。

原文出處：快新聞／2026年選戰！民眾黨布局竹北市長 邱臣遠突表態：不排除任何可能

