2026年選舉「這5地」有望藍天變綠地！徐國勇：我和總統都戰戰兢兢

民進黨選對會布局2026年地方選舉，而資深媒體人黃暐瀚今（10）日則在臉書分析，宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣是有望藍天變綠地的縣市。對此，民進黨秘書長徐國勇下午受訪則強調，事實上每一個縣市他都戰戰兢兢，而身兼黨主席的總統賴清德也戰戰兢兢。

針對T台先前民調顯示，若民進黨派出立委王世堅參選台北市長，是所有綠營候選人中與現任市長蔣萬安差距最小，徐國勇受訪表示，由於台北市的民進黨人才相當多，所以現在正在綜合評估、選對會在評量中，「至於任何民調，我們都聽到了，不過民進黨對於台北市沒做任何民調，最後還是由選對會綜合評估決定誰是最適當的人選」。

另，記者也問，外界指出2026年地方選舉，則有宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣5縣市被視為容易翻轉成綠地，是否會加強這5縣市的輔選力道？徐國勇聽到笑說：「我還沒想到這個，我信心十足了！感謝妳幫我們加油」。

徐國勇強調，事實上每一個縣市他都戰戰兢兢，而賴清德也戰戰兢兢，「我們希望每一個縣市得到很好的成績，尤其有些縣市希望重回執政，而中央要繼續執政，這是民進黨所設定的目標，這部分會努力」。

