2026年重大轉折！印度神童預言「3時間段」要小心：4地區將迎巨變

印度神童阿南德表示，2026年將會有重大轉變。圖／翻攝自Abhigya Anand YouTube

2025年已經接近年末，24日印度神童阿南德（Abhigya Anand）表示，2026年會是非常獨特的一年，就像是2020年、2022年、2025年一樣，2026年世界將會進入一個新時代，阿南德強調，「這是400年一遇的時刻」，他指出，過去5年間，世界因為戰爭造成平民傷亡的數字突然增加。不過，他指出，2026年將會有重大轉變。

24日印度神童阿南德在YouTube頻道上傳影片，表示2026年中國西北部、東北部地區有會發生恐怖攻擊的可能性，他指出新疆維吾爾族地區已很久沒有發生重大緊張事件。另外，有風險的地區是菲律賓、北韓、日本，他認為北韓發生的事件也有可能會影響自由世界的其他地區，他建議住在朝鮮半島附近的居民要多加小心。

阿南德接著說，有3個時間段恐怖攻擊事件可能會非常頻繁發生，大約在2026年4月下旬、7月24日前後10天、11月中旬，他直言「在這些特定的時間內，我們需要格外小心」。不過，他也說2026年在醫學、數學、科學領域將會有所進步，強調「是碩果累累、精采絕倫的一年」。

最後，阿南德引述印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）的說法，他指出恐怖主義不僅僅影響受害者，其主要目標是整個社會、民眾，通過讓人民處於創傷狀態，影響人民的判斷。不過，他也認為2026年將會是美好的一年，「祝福大家新的一年一切順利」。



