2026年金星上合日！「4生肖」迎強大吉兆 貴人運爆棚

4個生肖的人2026年有望在貴人相助下，迎來新的轉機。（示意圖／翻攝自pixabay）

2026年對很多人來說是一個全新的開始，塔羅牌老師艾菲爾表示，在開年之際，天象迎來了極具吉兆的「金星上合日」，在未來45天將是人際運勢回溫的重要時段，4個生肖的人有望在貴人相助下，化解人際僵局、推動事業與情感關係出現轉機。

艾菲爾指出，在未來的45天，不僅有助於拓展社交圈，也有助於修補關係、整合資源，特別適合處理職場合作、感情互動，或長期卡關的人際問題。另外，艾菲爾也提醒，這段期間適合主動經營人際關係，貴人往往來自日常互動之中，適時敞開心胸，將有助於迎接新一年的正向轉變。

★生肖蛇｜青睞有加，長輩引路

屬蛇的人在未來45天，職場運勢明顯回升，易獲女性長輩或上司賞識，關鍵時刻可能獲得指點或引薦資源，有助於突破原本停滯的專案與職涯瓶頸，建議保持謙遜態度，把握貴人提攜的機會。

★生肖雞｜眾星拱照，浪漫邂逅

生肖雞的人際魅力提升，社交場合表現亮眼，無論是單身者或已有伴侶者，都有機會在人際往來中獲得正面回饋。單身者有望透過朋友介紹結識對象；已有伴侶者，則可能因另一半的人脈而拓展資源。

★生肖牛｜破冰協商，利益共用

屬牛的人先前在合作或合約談判上感到受阻，但未來45天有機會迎來轉機，透過第三方協調或雙方態度轉變，原本僵持的條件可望鬆動，適合重啟協商或簽署長期合作案。

★生肖龍｜重修舊好，心靈歸處

生肖龍的人際重點落在「修補關係」，過往因誤會疏遠的親友，可能重新產生聯繫，透過坦誠溝通，有助於解開心結，也能讓整體運勢更加順暢，為接下來的發展奠定穩定基礎。

