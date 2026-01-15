2026年錢包開運術！ 「5色系」招財進寶 4顏色別用會破財





新年到，人人都想招財進寶！社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，2026年歲次丙午年，火馬年，丙為火，馬為火，木生火，「木」及「火」是今年的開運元素！開運色系木及火，「木」：綠色、蘋果色、橄欖色、墨綠色，「火」：紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色。錢包是天天使用的活動財庫，讓每日在身上的活動財庫吸取好運的磁場元素，讓新的一年好運全開。

一、三種適合招財、存錢的錢包顏色

1.「金色系」錢包提升運氣，金助金，金色代表錢財的象徵，代表豐收與財氣，有助於投資、事業、財運！顏色鮮明的金色、香檳金色、古銅色、玫瑰金色、銀色錢包，對事業運有幫助，可以提升自己的運氣、人際關係，不過如果你覺得金色太耀眼、用起來很不習慣，那你就可考慮下面要說的土色系「咖啡、棕色」。

2.土色系「黃色、咖啡色、棕色」，土生金，旺財又聚財，不僅可聚財，還可以幫你守住財富，咖啡色調的錢包，不像金色、金黃色那般顯眼，棕色調反而給人一種沉穩、安心之感，喜歡低調的朋友們，棕色調的錢包是你不錯的選擇。

3.「黑色」錢包沉穩、內斂，能聚財又不漏財。很多人喜歡用黑色錢包，除了好搭配、不易髒之外，其實黑色錢包也可以幫你守財、聚財喔！男女通用，如果有想要換錢包的朋友，可以列入考慮之中！

二、無法招財的4種顏色

1.「紅色」是招財色，但守不住錢，存不了錢！

其實紅色本有「招財」的意味，但卻不適合用於錢包的顏色上，雖招財，但可能無法幫你守住裡面的錢，錢可能來的快，去得更快，紅色錢包看起來像「紅包」的形狀，紅包多半是要贈與別人的，這些錢都不是自己的財富，因此也留不住！紅色代表「赤字」，所以想存錢的人，不適合用紅色錢包，即使紅色是今年的開運色。

2.「粉紅色」錢包招桃花，但聚財能力差。

不少女孩子喜歡用粉紅色錢包，顏色相當討喜，粉紅色或玫瑰色的錢包可以招桃花，想要有桃花運的單身女性可以用，但這種顏色，聚財能力差，容易散財，對於想要存錢的人來說，並不是個最佳選擇。

3.「白色」錢包白淨雅致，卻要看人使用。

白色錢包對於招財並無特別幫助，反而會有一窮二白，代表空空如也或是花錢容易花得快，錢包裡乾乾淨淨，連錢都沒有的意思在。除非你的命盤中與白色相合，此種人用白色錢包會比較適合，否則，聚財的效果不是最好的！白色給人看起來貌似乾淨和純潔無瑕，但一旦放在皮夾的選用上，而且白色錢包如果保養不善，外部特別容易看起來舊舊髒髒。

4.「淺藍色」錢包不要使用，金錢如「流水」般流逝。

藍色，在五行中屬「水」，金生水，但淺藍色象徵你的財富可能會像流水一般流走不復返。藍色作為包包，是相當亮眼跟時尚的顏色，但在皮夾的開運選用上，藍色還是應該盡量避免挑選到，尤其是代表海水的水藍色、淺藍色。

三、錢包旺財法

1.新錢包放「錢母」

當你買了新錢包，建議可以放1000塊新鈔當錢母，這1000塊不要花掉，要一直放錢包裡，也象徵著錢包裡隨時有錢，招更多錢財！讓你「小錢生大錢」！

2.錢包放招財符

可以到廟寺求財神符放入錢包中招財、旺財。

四、錢包內擺放要整齊：

人不理財，財不理你。雜亂的錢包也對財運無幫助，鈔票應該方向統一，整齊擺放，每次花錢要先把舊鈔使用掉，讓錢包保持整齊、乾淨。

五、錢包破損舊換新：

錢包破損就要換新，也趁換錢包的時候選個好顏色！這樣財神才不會離你越來越遠。

六、錢包要長方形：

不管是長夾或短夾，只要是長方形的物體，受氣的能力就比較高，因此在選擇錢包的時候，首要重點應該是避開「不規則形狀」和「圓形形狀」的錢包，再來才是挑選適合自己的皮夾！

七、錢包格數要雙：

好事要成雙，錢包格數也要雙，雙財庫讓您錢財更旺。

廣告 廣告

總之，錢包的管理，也代表著你對於錢財的尊重與否，你尊重錢，尊重放置錢的地方，錢才會守在你身邊！你要先尊重錢，才能進一步聚財、守財、旺財！

東森財經新聞關心您

民俗說法，僅供參考

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



12生肖運勢曝！「4生肖」注意保健康 猴、龍慎防血光災

不只床伴還是財神爺！ 「5星座」當另一半 乖乖聽話就發財

長輩講話過度使用「這2字」 醫示警：恐是阿茲海默警訊