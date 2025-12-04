2026年開始不用補班！全年放假120天「有9個連假」 快樂假期時間一次看

今年才剛進入最後一個月，許多人已經迫不及待翻開2026年行事曆，盤算明年的連假怎麼安排。近日一則Threads貼文在社群狂燒，短短一天累積破萬按讚，原因就是一句超療癒的消息：「原來明年開始都不用補班了！」

這篇爆紅貼文出自家具品牌小編，他在Threads感嘆「原來明年開始都不用補班了，2026年有9個連假，今天上班最撫慰心靈的消息」，還附上2026年行事曆截圖。畫面顯示全年放假天數達120天，其中3天以上的連假共有9個。

之所以掀起討論，是因為行政院在今年6月宣布，自2025下半年起，不再為了湊連假而安排補班，全面改為「只補假、不補班」。這也代表2026年將正式告別補班日，所有連續假期都是真正連休，不會再出現「假前先上班一天」的情況。

（圖片來源：Pexels）

根據行政院人事總處公布的2026年（民國115年）行事曆，全年休假120天，連假安排如下：

春節連假：2/14(六)～2/22(日)，共9天

228連假：2/27(五)～3/1(日)，3天

清明節連假：4/3(五)～4/6(一)，4天

勞動節連假：5/1(五)～5/3(日)，3天

端午節連假：6/19(五)～6/21(日)，3天

中秋＋教師節連假：9/25(五)～9/28(一)，4天

國慶日連假：10/9(五)～10/11(日)，3天

光復節連假：10/24(六)～10/26(一)，3天

行憲紀念日連假：12/25(五)～12/27(日)，3天

此外，元旦仍照常休1天。

行政院人事總處指出，此次修訂《政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點》，正式刪除補班規定。未來國定假日若遇週末，只會補一天假，不會再補班補課，也不會再因「彈性放假」導致上班族額外多上周六。大批上班族狂讚「補到懷疑人生的時代終於結束了」，回想起2023年共補了6次班，許多人直呼「補到心很累」、「這波真的很安慰」，也感嘆：「終於能真正放假了！」