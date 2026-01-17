2026年開年轉運！這3星座運勢回穩，事業、感情、財運同步走強

2026年一開始，有三個星座的整體運勢明顯轉好，不論是事業、感情或財務狀況，都逐漸走出過去的低潮，迎來相對順利的一年。

金牛座：工作與感情同步回暖

2026年對金牛座來說，是累積已久的努力逐漸看見成果的一年。事業方面，上半年仍會遇到一些考驗，但在3月至4月間，有機會出現關鍵進展，過去投入的心力開始被看見，升遷或加薪的可能性提高，也有機會拿到較高的獎金。

感情方面，單身的金牛座在5月至6月桃花運較旺，容易遇到價值觀相近、個性務實的對象，關係發展偏向穩定。已有伴侶的金牛座，感情互動持續加溫，也可能在這一年討論更長遠的未來規劃。

廣告 廣告

財務方面，2026年正財表現穩定，副業收入也有成長空間，不過4月前後可能出現較大的支出，仍需留意收支安排。

摩羯座：事業出現轉折，關係更趨穩定

摩羯座在2026年逐漸走出壓力期。事業上，上半年貴人運提升，容易獲得主管肯定，副業發展也有機會帶來超過正職的成效。3月至5月是重要時間點，適合爭取新任務或思考轉換跑道。

感情方面，單身摩羯座有機會遇到能理解自身想法、在工作與生活上互相支持的對象。已有伴侶者，關係趨於穩定，也可能在這一年討論同居或結婚等實際安排。

財運方面，2026年偏財運表現較突出，投資理財有獲利機會，但10月至11月間需避免衝動消費或高風險操作。

雙子座：人際與家庭面向逐漸順暢

雙子座2026年的整體走勢偏向先忙後穩。事業方面，上半年工作節奏較快，但6月後隨著木星進入獅子座，事業發展出現上升期，過去累積的人脈與資源開始發揮作用。

家庭關係方面表現亮眼，與家人互動更加和諧，也適合在這一年規劃購屋或進行居家整理、裝修。感情方面，不論是否已有對象，關係都朝正向發展，單身者在社交場合中較容易遇到感興趣的人。

財務狀況整體穩定，正職收入平順，副業亦有進帳空間，但7月至8月可能出現臨時支出，仍建議預留彈性資金以應付需要。

延伸閱讀

2026春天桃花爆發！3星座女「緣分來了擋不住」

2026年財運上漲TOP5星座！「如何放大收入」理財方向一次整理