2026年開年！ 未來45天「4生肖」貴人運爆發

2026年開年，迎來吉兆「金星上合日」！未來45天內「4生肖」貴人將出現在你生命轉角，帶來轉機與暖流。不論是職場難題、感情懸念或親情僵局，都將在這段時間悄然化解。留意那些帶著善意而來的人，他們將是你邁向輝煌的引路人！

生肖蛇

屬蛇的朋友，未來45天你將感受到「被疼愛」的幸福！職場上，若遇到瓶頸，別擔心，一位欣賞你的女性長輩或上司會成為你的貴人。一次午餐或電話可能成為轉機，她將幫你突破困境、引見核心人物，讓專案豁然開朗。記得保持謙遜，聆聽她的建議，這可能是你少奮鬥三年的捷徑哦！

生肖雞

未來45天，屬雞人魅力爆棚！你的幽默感與審美讓人目不轉睛，社交場合中隨口一句話都能引發共鳴。單身的你有望在聚會中遇到心動對象，已有伴侶的你則能透過對方人脈獲得驚喜資源。記得多參加聚會，開運密碼就在那些歡笑與交流中！

生肖牛

屬牛的朋友，最近在合約或合作上可能感到卡關，但別擔心！未來45天內，因協力廠商或對方態度軟化，事情將迎來大反轉。你的誠意與實力會打動對方，達成雙贏局面。這段時間非常適合重啟談判或簽署合約，記得，最好的協議是雙方都能微笑迎接未來的豐厚回報！

生肖龍

屬龍的朋友，接下來45天你的貴人可能來自「過去」！曾因誤會斷聯的舊友、觀念不合的家人，或許會在這段期間與你重逢。抓住機會主動伸出橄欖枝，一次深談能化解心結，讓心靈釋懷。當你修補這段情誼，不僅人際和諧，事業與財運也會隨之順暢。和解不是卑微，而是強者的勇氣！準備好迎接全新的挑戰吧！

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

