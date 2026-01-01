2026年阿里山日出印象音樂會 (圖)
阿里山國家森林遊樂區1日清晨湧入數千人參加「阿里山日出印象音樂會」，迎接2026年首道曙光，而預定日出時刻，太陽躲在雲霧中，但遊客熱情不減。（嘉義縣政府提供）
中央社記者蔡智明傳真 115年1月1日
