2026年陳水扁有新工作？登螢光幕「主持節目」傳為幫賴清德

政治中心／徐詩詠報導

前總統陳水扁近期在社群上積極評論時事，手上也有廣播節目《有夢上水》。如今傳出明年初將登上《鏡電視》，新開《總統鏡來講》節目擔任主持人，該節目已經在緊鑼密鼓準備中。對於陳水扁從廣播、網路節目走上大螢光幕，消息指出，他是「為了幫賴清德」。





根據《上報》報導，蔡英文卸任後重啟想想論壇，陳水扁則從主持廣播節目進一步跨足電視，被外界視為仍在民進黨內具有話語權與影響力。目前陳水扁在微微笑廣播網主持的《有夢上水》已累積完成258集，近期訪問的受訪者包括綠營台南、高雄初選人選邱議瑩、陳亭妃，陳水扁更直接力挺兩人，充分展現自己在南台灣仍具有實質影響力。

在南台灣仍有影響力的陳水扁將在鏡電視開新節目。（圖／民視新聞資料照）





在大罷免結束後，曾公開表態力挺「賴卓體制」延續的陳水扁，被知情人士指出，這次開新節目，是希望能幫助賴清德。綠營人士也認為，陳水扁的新節目應該會比《勇哥物語》與《有夢上水》更具看頭。

消息人士指出，陳水扁跨足電視節目，是為了要幫賴清德。（圖／民視新聞資料照）



