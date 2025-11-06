2026年青年物流專業人才獎 FIATA、TT Club啟動全球甄選

FIATA（國際貨運代理協會聯盟）與TTClub共同主辦的「二○二六年青年物流專業人才獎」（Young Logistics Professionals Award,簡稱YLP Award）開放報名，此項全球性競賽邀請世界各地具潛力的年輕物流人才展現專業知識、洞察力與創新思維。

YLP獎旨在鼓勵青年專業人士針對其所屬區域的實際貿易挑戰，撰寫一篇四千至六千字論文，不僅是一場寫作比賽，更是展現洞察力、研究能力與批判思考的舞台。參賽者將有機會深入探討進出口的複雜議題，提升自信與專業能力，同時展現創意與分析思維。今年更首次由以華語為母語的中國國際貨運代理協會（CIFA）推薦的李靈嬌榮獲該獎項，進一步鼓舞台灣年輕物流從業人員，突破語文限制，向國際展現台灣的商業創新及競爭力。

報名資格：參賽者需於報名時年齡介於十八至三十五歲；參賽者須具備一至二年物流或貨運代理業的全職工作經驗；參賽者須於二○二六年二月一日前由其所屬之FIATA公協會提名，並將提名文件寄至yiffa.admin@thomasmiller.com。

FIATA百週年盛會將在義大利米蘭登場，為百週年重要里程碑，本屆YLP獎項最終決賽也將於FIATA二○二六年世界大會期間成為全球決賽亮點，屆時四位區域決賽入圍者將在專屬論壇中發表研究成果，並與全球業界領袖及同儕交流觀點，將是一場極具啟發性的職涯體驗。

YLP獎項展現FIATA對新世代物流專業人才的重視與承諾，提供發聲與學習平台，透過該計畫，FIATA期望培育新興人才、激發新思維，並推動物流產業邁向更具包容性與永續發展的未來。FIATA誠邀各會員協會踴躍推廣本屆YLP獎項，攜手讓這項計畫成為極富意義的國際盛事。詳情及下載相關資料，可連結（https://mailchi.mp/fiata.org/fiataylp2025chinese）並造訪官方網站。