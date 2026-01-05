2026年首例！川普下令廢止中國控制公司收購美芯片資產強制180天內出售

美國芯片製造商安科光電（Emcore）外觀。 圖：翻攝Emcore官網

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）發布最新行政命令，宣布中國公民控制的瀚孚光電（HieFo）收購美國芯片製造商安科光電（Emcore）資產的交易無效，勒令在180天內出售全部相關資產。這是2026年美國外國投資委員會（CFIUS）首例針對中國企業的國家安全審查行動，凸顯美中芯片技術衝突在新年開始即迅速升級。行政命令強調，目的在防止關鍵技術外流，威脅美國國家安全。

根據白宮發布的命令，瀚孚光電雖在美國德拉瓦州註冊，但實際由中國公民控制，母公司位於香港。該公司於2024年4月30日以292萬美元（約合新台幣9300萬元）收購安科光電的芯片業務、晶圓設計及製造設施，交易未事先向CFIUS申報。事後調查發現，瀚孚光電的中國背景可能導致技術、人才及知識產權流入中國，因此CFIUS認定交易構成嚴重威脅。命令禁止瀚孚光電及其附屬機構擁有任何安科光電資產權益，並要求在180天內完成出售，期間禁止接觸非公開技術資訊，CFIUS將監督執行。

廣告 廣告

安科光電是一家專注生產自動駕駛、軍工武器核心零部件如陀螺儀（導航系統）及感測器的企業，其技術對美國國防及科技產業至關重要。美國財政部聲明指出，此次行動是基於「可信證據」，顯示瀚孚光電可能損害美國國家安全。白宮強調，這項命令依據《國防生產法》頒布，目的在保護半導體供應鏈。

美中芯片矛盾在2026新年開始即迅速加溫。儘管美國實施全面制裁，芯片外流仍難以阻擋。專業IT媒體《Wccftech》援引社群訊息報導，大量輝達頂級圖形處理器（GPU）GeForce RTX 5090出現在中國市場。據稱有成堆產品未貼「v2」標籤，被推測為走私貨。RTX 5090雖非專用AI芯片，但中國企業透過拆解及改造其高記憶體容量，用於AI運算。類似走私事件頻發，凸顯出口管制漏洞，例如新加坡公司Megaspeed被指涉嫌充當中轉站，將受限制的輝達AI GPU轉運中國。

專家分析，本案反映華盛頓對中國科技競爭的焦慮。中國《環球時報》引述專家意見反駁，稱美國未提供說服性證據，行政命令將打擊中小型美企併購景氣，損害美國創新競爭力。美中貿易戰延燒下，預期2026年還會有更多類似狀況出現，影響全球半導體產業鏈。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

核武成護身符？疑回應美抓捕馬杜洛 金正恩親自指導高超音速導彈發射訓練

楊宏基觀點》示範？警告？美軍教科書等級「斬首行動」 台灣恐怕不是旁觀者而是劇中人