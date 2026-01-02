2026年首個交易日 新台幣早盤回升破31.4元

▲2026年首個交易日，股匯齊揚，新台幣兌美元今（2）日早盤回升，一度升破31.4元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 2026年首個交易日，股、匯同步走揚，新台幣兌美元今（2）日早盤止貶回升，並升破31.4元，一度來到31.385元，升值5.3分，目前在31.413元盤整。

就國際匯市來看，雖然有些市場因新年仍在休市，不過，就國際匯市來看，美元指數近期表現持穩在98之上，日圓兌美元在156.6附近，而韓元兌美元從1442.2回升至1438.8附近。

至於新台幣兌美元在2026年首個交易日，今日早盤以31.42元、升值1.8分開出，在台股走揚之下，進一步升破31.4元，來到31.385元，升值5.3分，目前在31.413元盤整。

