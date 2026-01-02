2026年首場天文秀 象限儀座流星雨4日閃耀夜空

（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿表示，象限儀座流星雨4日達極大期，為今年各項精彩天象揭開序幕，但當晚月相近望，雖預估每小時天頂流星數達80顆，實際可見僅約25顆。

天文館說，象限儀座流星雨最佳觀賞時段為4日凌晨0時後到天亮前，由於接近滿月，月光遮蔽部分較暗流星，但象限儀座流星雨常有明亮火流星，具相當觀賞價值。

此外，天文館表示，10日「木星衝」值得觀賞，這時木星與地球距離最近，亮度達-2.7等，入夜後整晚可見，是全年最適合捕捉木星樣貌最佳時機，用雙筒望遠鏡就能清楚分辨環繞木星運行的4顆伽利略衛星，透過天文望遠鏡還可嘗試觀察木星表面雲帶結構及巨大紅斑。

天文館10日晚間7時到9時開放第一觀測室，供民眾排隊免費以天文望遠鏡觀賞木星，並在現場派駐解說人員指引。（編輯：李明宗）1150102