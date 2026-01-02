2026年首宗釋憲案出爐 辯護人得為被告聲請變更羈押處分

憲法法庭今天(2日)作出「115年憲判字第1號判決」，宣告「刑事訴訟法」第416條第1項應適用上訴權人規定，辯護人得為被告利益對羈押等處分提出準抗告，屏東地方法院112年度(2023年)聲字第19號刑事裁定牴觸憲法，應予廢棄。值得關注的是，此次由5位大法官所作出的裁決，仍有3名大法官未參與評議。

憲法法庭去年12月19日做出「114年憲判字第1號判決」，宣告在野黨立委提出的「憲法訴訟法」修法違憲而失效後，憲法法庭恢復運作，2日下午又針對「辯護人對羈押處分提起準抗告案」作出「115年憲判字第1號判決」，這也是2026年的首宗釋憲案宣判。

「115年憲判字第1號判決」源自於聲請人林峰帆因違反「槍砲彈藥刀械管制條例」，遭屏東地方法院裁定羈押。林峰帆曾向屏東地院聲請具保停止羈押，卻被屏東地院裁定駁回。林峰帆主張，將聲請撤 銷或變更羈押處分之聲請人範圍限於被告本人，排除辯護人以自己之名義為被告之利益而為聲請之規定，與憲法第8條及第16條保障人民人身自由及訴訟權之意旨有違，聲請憲法法庭裁判。

憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞2日下午召開記者會，宣告「刑事訴訟法」第416條第1項第1款規定，應準用上訴權人規定，關於聲請撤銷或變更審判長、受命法官或受託法官關於羈押之處分，被告之辯護人，除與被告明示意思相反外，得為被告之利益而聲請法院撤銷或變更。因此，屏東地院112年度(2023年)聲字第19號刑事裁定牴觸憲法，應予廢棄。 憲法法庭書記廳廳長許碧惠說：『(原音)確定終局裁定認為被告的辯護人不得為被告利益，而聲請撤銷或變更審判長、受命法官或受託法官所為關於羈押被告的處分，侵害人民受憲法第8條保障人身自由及第16條保障訴訟權。依憲訴法第62條第1項前段規定，將確定終局裁定廢棄並發回屏東地院。』

值得關注的是，「115年憲判字第1號判決」是由5位大法官評議，審判長為謝銘洋，其餘參加評議大法官包含呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥；另外的3名大法官楊惠欽、蔡宗珍及朱富美仍未參加評議。

針對評議及評決人數，許碧惠表示，大法官本有參與評議的義務，即使所採見解並非多數見解，也僅得提出不同意見，不能藉拒絕參與評議阻止合議庭作成評決。本件裁決若將拒絕參評議的3名大法官計入現有總額，憲法法庭即無法就本件作成判決，無異承認拒絕評議的行為，既影響大法官行使憲法所賦予的憲法解釋權，也妨礙聲請人受憲法保障的訴訟權。

許碧惠強調，憲法法庭基於維持大法官行使職權不中斷的憲法要求，本於程序自主補充，參照「憲訴法」第12條規定，與大法官依法迴避為相同處理，不計入現有總額人數的計算，也依「114年憲判字第1號判決」意旨，將持續拒絕參與本件評議的3位大法官，由現有總額中扣除。(編輯：宋皖媛)