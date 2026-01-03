2026年首宗AI醜聞！馬斯克Grok生成兒童色情影像 專家揭關鍵漏洞

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國《CNBC》報導，特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)旗下的AI公司xAI於2026年開春即陷入輿論風暴。多名用戶檢舉，該公司開發的聊天機器人Grok在接收指令後，竟然生成多張涉及兒童性剝削的「深偽」(Deepfake)影像。面對媒體詢問，xAI公司竟以「傳統媒體撒謊」(Legacy Media Lies)的自動回覆應對，傲慢態度引發強烈抵制。

此次風波的關鍵在於X平台近期新增的「編輯圖像」(Edit Image)功能。該功能允許用戶直接對平台上任何照片進行AI改動，且無需經過原作者同意。史丹福大學前研究員席爾(David Thiel)直言，允許用戶任意竄改他人上傳的影像，根本是產製「非經同意性影像」(NCII)的犯罪溫床，此類機制極易導致兒童性剝削內容的氾濫。

廣告 廣告

雖然Grok系統隨後在對話中宣稱正在「緊急修復」問題，並強調兒童色情內容違法且被禁止，但xAI技術人員塔吉克(Parsa Tajik)僅低調表示團隊正在「進一步加強護欄機制」。專家警告，這並非xAI首次出包，Grok過去曾因發表反猶太言論及讚揚希特勒而多次遭到砲轟。

針對這起嚴重的AI失控事件，法國與印度政府於2026年1月2日分別發表聲明，承諾將介入調查xAI是否違反當地線上安全法律。美國聯邦貿易委員會(FTC)目前對此拒絕置評，而聯邦通訊委員會(FCC)也尚未做出正式回應。法律專家指出，在美國司法實務中，即便像是AI生成的假影像，只要呈現兒童遭虐待的樣態，就足以構成刑事起訴。

諷刺的是，儘管負面新聞纏身，xAI仍持續擴張。美國國防部上月才剛將Grok納入AI代理平台，該工具目前也是多家預測博弈平台的主要技術來源。隨著2026年AI監管呼聲再起，馬斯克如何處理這起涉及兒童安全的科技醜聞，將成為全球科技界與監管機構的觀察重點。

【看原文連結】

更多自由時報報導

生成未成年人裸露影像犯眾怒 AI機器人Grok坦承出包

UNIQLO後背包不到5000日圓賣翻了！大容量、防潑水被讚「CP值爆表」

特斯拉Q4銷售大跌16％! 電動車霸主讓位比亞迪

不想當下流老人快學起來！專家勸50歲必做3件事

