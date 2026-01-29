2026年首對韓國情侶檔！申銀秀、柳善皓「交往3個月」公司認戀

申銀秀、柳善皓愛情剛萌芽，交往約3個月。(圖/IG@su1023_、official_yooseonho)

2026年開端，韓國演藝圈今（29日）誕生新的情侶檔，同為24歲的申銀秀、柳善皓傳出交往中，隨後雙方所屬經紀公司證實戀情。

根據韓媒綜合報導，同齡的申銀秀與柳善皓，透過共同友人的聚會逐漸熟識，並在3個月前發展為戀人關係。儘管兩人的工作行程繁忙，仍會抽空約會，低調地維繫這段感情。不久，申銀秀所屬公司 Management SOOP 與柳善皓所屬公司 White Entertainment，正式對外承認戀情，「兩人正在交往中」。

廣告 廣告

申銀秀曾是JYP娛樂練習生，於2016 年以電影《模糊的時間》出道，之後持續活躍於影視圈，出演作品包括《藍色海洋的傳說》、《Do Do Sol Sol La La Sol》、《模範家族》、《閃亮的西瓜》、《捲捲初戀》等，逐漸往實力派演員邁進。

柳善皓則是被Cube娛樂星探相中而成為旗下練習生，2017年出演Mnet選秀節目《PRODUCE 101 第二季》而打開知名度，之後轉型為演員、歌手，曾發行過個人迷你專輯 《春• 善皓》，戲劇作品則包括《淘氣鬼偵探》、《福秀回來了》、《王后傘下》、《烈女朴氏合約結婚傳》、《勞務士盧武鎮》等。目前他以固定班底身分活躍於韓綜節目《兩天一夜 第四季》。

更多中時新聞網報導

《一級棒》森恬CP復刻《難哄》人氣高

龍千玉遊馬六甲 大啖美食喊幸福

差距破千萬 台人出國1894萬 外客僅來857萬