2026年首起中國船艦騷擾菲漁船事件 菲海警船及時介入保護

[Newtalk新聞] 菲律賓海岸防衛隊（PCG）通報：發生今年首宗中國船隻騷擾菲律賓漁民事件。海岸防衛隊船隻速介入護衛，應對中國海警船及海軍艦艇。凸顯南海緊張局勢仍在新的一年持續發展。





報告指出，事件發生在1月12日中午約12時，菲律賓漁船「FFB Prince LJ」要前往斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，中國稱「黃岩島」）西側漁場作業時，遭解放軍海軍056A型（Jiangdao Class）導彈護衛艦「攀枝花號（舷號621）」及中國海警船「23521號」，在淺灘東南約16海浬處，逼近、鳴笛並阻擋航道，最近距離僅約30公尺。漁船船長為避險而轉向東南，但中國海警船仍緊追不捨。

廣告 廣告





菲律賓海岸防衛隊海警船「聖奧古斯丁角號（BRP Cape San Agustin，MRRV-4408）」接獲通報後迅速回應，於下午3時48分與漁船會合。漁船船長於3時59分後登上海巡艦，接受醫療檢查並詳細敘述中國船隻的侵略性行為。海巡隊人員同時拍攝照片及影片，記錄中國船隻的危險動作。





MRRV-4408並補給「FFB Prince LJ」漁船10桶柴油，幫助漁船能繼續作業。「FFB Prince LJ」船長於下午5時2分返回漁船，隨後恢復原航向前往漁場。





菲律賓海岸防衛隊重申堅定承諾保護菲律賓漁民，並維護其在菲律賓水域的權利。強調「菲律賓海岸防衛隊將堅定捍衛漁民的安全及海上權利，完全符合《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）及2016年仲裁裁決。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

楊宏基觀點》停止造神！美成功抓捕馬杜洛 委國「窮」、「貪」助攻

中國任命井泉為駐菲律賓大使 強調維護國家利益與雙邊關係穩定