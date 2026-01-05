2026年首起路殺！驚見石虎「口吐鮮血」慘死公路旁

彰化縣和美鎮美港公路往國道三號路段，5日上午被民眾發現一隻保育類石虎陳屍路邊，經專業人員確認後，成為2026年全國首起石虎路殺事件。

有民眾今天上午在和美鎮美港公路往國道三號路段發現路邊有動物屍體，外觀疑似流浪貓或石虎，隨即向縣議員賴清美通報。賴清美與就讀屏東科技大學森林系碩士的兒子趕往現場後，依據動物身上獨特的斑點紋路與臉部特徵條紋，當場確認是一級保育類動物石虎。這隻成年母石虎雙眼爆開、口吐鮮血，死狀悽慘，初判於上午7點多遭車輛撞擊，發現時身體已僵硬。

廣告 廣告

賴清美表示，石虎傳統棲息地多以淺山地區為主，原本都棲息在山區的石虎，為何會遷徙到靠海的和美地區，令人感到不解。她懷疑這隻石虎是在嘗試穿越馬路時，不幸遭往來車輛高速撞擊致死，明顯受到嚴重撞擊。

賴清美指出，2023年鹿港鎮媽祖大道就曾發生石虎遭路殺事件，距離本次事件地點不遠。未料，和美鎮竟然又發生今年全國首起石虎遭路殺。這起事件不僅令人心痛，也凸顯石虎活動範圍可能面臨的壓力與變化。

賴清美已通報彰化縣政府農業處前往處理，後續可能將石虎的屍體送往行政院農業委員會特有生物研究保育中心（南投特生中心），進行進一步的學術研究與死因分析，以了解其生理狀況與可能的遷徙路徑。

賴清美呼籲，用路人在經過野生動物出沒熱區時應減速慢行、提高警覺，共同為台灣珍貴的野生生命留下一條生存之路，避免悲劇一再重演。

延伸閱讀

影/國4「大小車追撞」最新！女噴飛重摔「全身多處骨折」搶命中

冬天惡夢再現！台中沙鹿山林大火 消防隊奮戰救火

與天氣有關？高雄大寮男陳屍農地 警方初步排除他殺