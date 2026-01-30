2026年香港旅遊全面升級，從美食、節慶到藝文的深度之旅
全球最大彈跳體驗Big Bounce世界巡迴香港站於西九文化區登場，結合超巨型充氣設施與夜間音樂燈光，打造親子與潮人同樂的放電新熱點。(圖片提供／Big Bounce)
【旅遊經 曹憶雯報導】
台灣旅客赴港熱度持續攀升，2025年訪港人次接近158萬，成長約27%，過夜旅客亦顯著增加。迎接2026年，香港旅遊發展局持續推廣多元旅遊體驗，從《香港好味》美食指南、慶典盛事到國際級藝文展覽，全方位展現城市特色，令人心動的超值機加酒方案，可以聰明玩香港，展開味蕾、藝術、慶典的深度之旅。
※.《香港好味》名廚精選指南 用味覺品味城市
香港逾 50 位名廚推薦《香港好味》美食指南，精選全港 250 間餐廳，展現香港多元飲食魅力。（圖片提供／香港旅遊發展局）
香港素有「美食之都」之稱，攜手香港職業訓練局機構成員中華廚藝學院，集結逾50位畢業自中華廚藝學院本地名廚的專業觀點，聯合推薦全港250間私房餐廳，推出《香港好味》名廚精選美食指南。嚴選的餐廳橫跨粉麵小店、糖水舖、老字號菜館、特色咖啡室，以及星級酒店與米其林推薦餐廳，完整呈現香港多元豐富的餐飲樣貌，引領旅客從在地視角細細品味城市的飲食底蘊與魅力。《香港好味》網站也貼心提供電子版美食指南供旅客下載收藏，https://tastehk.discoverhongkong.com/zh-hk
※.城市風景的延展 節慶活動點亮旅遊節奏
「國泰新春國際匯演之夜」於農曆大年初一在尖沙咀登場，以燈光、音樂與國際巡遊揭開香港新春慶典序幕。（圖片提供／香港旅遊發展局）
節慶向來是香港城市魅力的重要展現。2026年農曆新年期間，「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一揭開序幕，為新春慶祝活動打頭陣。活動以「開年 開運 開心」為主題，近60隊花車及表演隊伍於尖沙咀街頭巡遊，結合燈光、音樂與全球文化元素，打造猶如環球嘉年華般的節慶氛圍。除了大型巡遊，旅客也可以在年宵市場感受年節氣息，或前往寺廟上香祈福，體驗香港獨有的農曆新年節奏。
初一遊行表演節目之一，法國夢幻之馬呈獻巨型夜光馬表演。（圖片提供／香港旅遊發展局）
另一亮點是全球最大型彈跳體驗「The Big Bounce」世界巡迴香港站，已在西九文化區藝術公園登場，佔地逾10萬平方呎，設有4個超大型充氣遊樂區，白天適合親子同樂，夜晚結合音樂與燈光，蛻變成音樂殿堂。
城市風景不只存在於地標與活動，全長約2.2公里的北角東岸板道，已於2025年全面開放，串連炮台山至鰂魚涌海濱，以「共享海濱空間」為理念，設有步行、跑步及單車共用路徑，並加入體驗式玻璃觀景台，讓遊人得以從不同高度與角度感受維多利亞港的城市風貌。
北角東岸板道貫通炮台山至鰂魚涌海濱，提供步行、跑步及單車共享空間，並設有玻璃觀景台讓遊人可感受腳下的維港。(圖片提供／由香港政府發展局）
※.藝文能量全面釋放 國際展覽接力登場
2026年的香港，藝文能量持續發酵。重頭戲是香港故宮文化博物館推出「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」，匯聚來自七間埃及重要博物館的250件珍貴文物，展品規模與內容皆為香港歷來之最，展期更延續至2026年8月底，成為國際矚目的文化盛事。
香港故宮舉辦「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」，展出逾 250 件埃及文物瑰寶，呈現香港歷來最大規模的埃及文物展。(圖片提供／香港故宮)
藝術愛好者，不能錯過Art Basel Hong Kong 與 Art Central兩大國際級藝術盛會，巴塞爾藝術展香港展會將於3月27日至29日在香港會議展覽中心舉行，匯聚來自 41 個國家與地區的 240 家頂尖畫廊，充分展現來自全球各地的多元新興藝術力量。藝術中環展會則於3月25日至29日在中環海濱舉行，將匯聚 100 多間革新畫廊，並帶來為期五天的一系列表演、藝術裝置、影像藝術及講座等精彩節目。
巴賽爾藝術展香港展會將於
3月27日至29日在香港會展中心舉行，匯聚全球240 家頂尖畫廊，展現多元新興藝術力量。(圖片提供／巴塞爾藝術展）
流行文化方面，超人氣的《MOLLY 20週年特展》由 POP MART泡泡瑪特與藝術家 Kenny Wong聯合策劃，選擇香港作為全球巡展首站，完整呈現角色自2006年至今的成長歷程。此外，FESTILUMI沉浸式光影樂園接力登場，共有超過2萬件發光雕塑，將灣仔海濱長廊構築成一個融合光影、聲效與多媒體藝術的沉浸式宇宙。
「MOLLY尋星之旅：重返太平山頂」活動設有8大互動打卡區，邀請全球粉絲投入沉浸式旅程。(圖片提供／山頂纜車公司)
※.城市記憶再現 公共場域中的文化風景
在快速前進的城市裡，如何保存集體記憶，成為香港近年重要的文化課題。香港國際機場與香港麥當勞合作推出「城市縮影・見證變遷」懷舊街道展，於機場接機大堂重現1970年代的香港街景，從大藥房、電器鋪到霓虹燈招牌，讓旅客在抵港第一站，便能走進城市的時代記憶。
港鐵車站商店則推出「香港故事」策展，將多個車站轉化為文化展示空間，攜手本土收藏家與老字號品牌，重現戲院、冰廳、雜貨店與理髮店等經典場景，透過互動式設計與限量收藏品，讓旅客參與一場溫馨懷舊香江文化體驗。
港鐵「香港故事」企劃於多個車站打造懷舊店舖場景，展示珍貴年代物品，在通勤沿途也能感受香港獨特文化魅力。(圖片提供／港鐵車站商店)
※.香港旅遊補給站，2026 聰明玩香港 超值機加酒精選──
2026年多家旅行社推出香港自由行超值方案，滿足不同旅遊族群需求。雄獅旅遊主打新「四天三夜香港自由行新春專案」，2月15日或16日出發，加贈大年初一新春國泰匯演之夜貴賓席門票，二人一室，含稅價每人17,900元起；「三天二夜香港自由行」搭乘長榮航空加英迪格酒店，含淺水灣露臺餐廳經典雙人下午茶，二人一室，含稅價每人17,200元起。
易遊網推出「四天三夜香港自由行」，搭乘中華航空加啟德帝盛酒店，二人一室，含稅價每人10,999元起，價格親民。易飛網的「三天二夜香港自由行」，搭乘國泰航空加帝盛系列酒店，每人含香港故宮文化博物館標準門票及璟瓏軒電子現金券港幣200元，四人一室，含稅價每人12,000元起。旅客可以依預算與喜好彈性選擇。
