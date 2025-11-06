2026年高雄市長選舉戰升溫 郭正亮分析民調：恭喜她

2026年高雄市長選舉戰火提早升溫。（圖／翻攝自邱議瑩、柯志恩臉書）





2026年高雄市長選舉戰火提早升溫，民進黨內由邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆與許智傑四人角逐提名，黨內態勢仍不明朗；國民黨方面則已確定由立委柯志恩披掛上陣。對此，前立委郭正亮在政論節目《綠也掀桌》分析目前的民調差距不到10個百分點，顯示民進黨在高雄的候選人「真的不夠強」，並指出從民調看好「她」入主市府。

面對2026年的選戰，民進黨選對會將於近期陸續公布各縣市長人選。其中「南二都」高雄與台南為重中之重，黨內初選登記預定下週展開，並於明年一月執行民調。屆時邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑四人將正式展開提名之爭，對上國民黨的柯志恩。

郭正亮指出，過去高雄與台南一向是民進黨穩定領先的綠營票倉，黨籍候選人通常能維持20個百分點以上的優勢；但如今情勢明顯改變，綠營不僅陷入內部紛爭，高雄市的政治氛圍也出現鬆動。他直言：「現在高雄又有大峽谷爭議，又有邱議瑩、林岱樺的負面新聞，民進黨整體氣勢受到拖累。若柯志恩在這樣的情況下，民調還能咬住輸不到10%，就代表綠營這次的人選不夠有力。」郭正亮也在節目中語帶祝賀地表示「恭喜柯志恩」。

在談到黨內布局時，郭正亮認為，四位綠營人選中「非選不可」的就是許智傑。他分析，許智傑即將年近60歲，若這次不參選，未來恐怕再也沒有出頭機會。不過他也指出，新潮流系統傾向支持賴瑞隆，因為賴曾在陳菊市府時期擔任海洋局長，屬於典型的行政系統出身，是新潮流積極培養的接班人；反觀許智傑並非新潮流本系，而是後來才靠攏該派。

除高雄選情外，郭正亮也談及政壇另一焦點，前記者馬郁雯宣布參選中正萬華區議員。他認為，若馬郁雯順利當選，未來極可能加入新潮流，將對現任綠委吳沛憶形成威脅。郭更語帶諷刺地預言：「以她的表演能力，吳沛憶2032年還有得選嗎？」他表示，屆時馬郁雯若有男友李正皓與前立委段宜康站台助陣，在派系支援下幾乎篤定高票當選。

至於外界關注的「賴清德是否會放手讓高雄選輸」一說，郭正亮直言這幾乎不可能，因為「那會連動2028，賴清德也完蛋」。他進一步指出，台南與高雄對綠營而言都是關鍵選區，尤其台南若失守，對賴清德的總統選情影響最為致命。雖然綠營若輸高雄仍可把責任推給現任市長陳其邁，但總統選情勢必受到波及，「丟掉台南才是最傷的」。

