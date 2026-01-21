2026年「全球流年1」動能太強？這3類人當心自律神經失調！

2026年在生命靈數上屬於「全球流年數字1」的年份。身心靈專家暨能量管理師占姆酥老師指出，「1」代表著開創、新局勢與高行動力，這股能量會推動政治、經濟，甚至個人生活展開新目標。然而，在高強度的變動與衝刺下，若身體地基不穩，反而容易釀成健康危機。面對強勢能量，藥師HOW棒陳澤鈞藥師提醒不同特質的人應留意「衝過頭」、「內耗」與「情緒壓力」引發的疾病風險，呼籲民眾「行動前先檢查身體這台車」，預防勝於治療。

針對1、4、7號人這組高行動力的族群，占姆酥老師分析指出，由於2026年流年數字1的能量講求果斷與行動，這類本身特質強烈的人容易出現「衝過頭」的狀況，進而引發健康危機。其中，1號人常因長時間投入工作，容易導致脊椎與肩頸出現病變；目標導向強烈的4號人，則易因高壓工作造成消化不良、免疫力下降，甚至會有拖著疲憊或老化的身體硬拼的狀況；而7號人精神常處於高壓狀態，初期會有筋絡緊繃的現象，長期下來恐導致失眠、精神恍惚與易怒。對此，陳澤鈞藥師特別補充示警，這類高行動族群在生理上最容易面臨急性發炎、交感神經失調、心血管壓力與意外受傷等風險，因此強烈建議每天必須強制自己「定時放電」，透過冥想或伸展來強迫身體休息，才能避免身體這台車在高速行駛下失控。

相較於高行動力的族群，2、3、5號人則屬於「內耗型」的健康隱憂群，占姆酥老師分析，這組人容易與流年數字1強調的「行動」能量產生拉扯。其中，2號人常因太在意他人的眼光，導致心情容易陷入悲觀；3號人則是想法太多卻理不出頭緒，容易在混亂中藉由暴飲暴食來紓壓；5號人則易在初期迷失方向，因無法脫困而在原地糾結、鬱悶。專家指出，這類內在拉扯容易引發失眠、神經衰弱、慢性胃炎與免疫力低落等症狀。陳澤鈞藥師對此建議，這類族群應特別重視「腸道健康」，因為「腸道是第二個大腦」，透過補充足夠的陽光與維持規律睡眠來穩定根基，是避免內耗損害健康的關鍵。

最後是6、8、9號人，這組人被歸類為「完美主義作祟」的情緒壓力未爆彈，占姆酥老師指出，流年數字1帶動的新人際關係，對這組人而言將是極大考驗。其中，6號人因過度追求完美與和諧，常有為了關係付出過頭的傾向；8號人則習慣將壓力往肚裡吞，深怕失去掌控權，進而導致作息不正常；9號人則容易感到理想與現實的巨大落差，產生難以言喻的內心狀態與結束念頭，常伴隨熬夜問題。針對此類族群，陳澤鈞藥師提醒需特別當心內分泌失調、焦慮或憂鬱傾向等情緒性疾病，以及喉嚨或呼吸道不適。陳澤鈞藥師建議，這類人最需要的是尋求情緒出口，不妨透過適度哭泣或書寫來宣洩，並攝取B群與鎂來幫助神經放鬆，避免身心失衡。

綜觀2026年整體運勢，占姆酥老師總結強調，雖然這將是充滿開創能量的一年，但切記「健康的基礎才是開創的第一步」；陳澤鈞藥師也同步呼籲，在全力衝刺前務必「先檢查身體這台車」，落實預防勝於治療的觀念。專家們一致認為，唯有針對不同流年數字的潛在風險提前做好保養與調理，才能在這變動快速的世局中站穩腳步，讓新的一年不僅有開創的動力，更有續航的實力。

圖文創作：健談

專家諮詢：能量管理師占姆酥老師、藥師HOW棒陳澤鈞藥師

