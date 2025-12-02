2026年「國研盃智慧機械競賽」徵件 最高獎金5萬元

2026年「國研盃智慧機械競賽」熱烈徵件中。（圖：國研院國儀中心提供）

▲2026年「國研盃智慧機械競賽」熱烈徵件中。（圖：國研院國儀中心提供）

臺灣的垃圾不落地政策對於執行廢棄物回收再利用成效顯著，然而全球各地的廢棄物多以路邊收集方式運作，受限於城市地形及空間不足或基礎設施不完善，部分區域仰賴能同時進行分類與收集的單一車輛，以降低車輛調度需求並提升效率。因應「廢棄物分類與收集」全球性議題，國科會轄下國家實驗研究院國家儀器科技研究中心協同美國機械工程師學會（ASME）台灣分會舉辦「國研盃智慧機械競賽」學生競賽，邀請全臺大學生以工程創新回應城市廢棄物收集與管理問題，即日起至2026年3月16日開放報名，並將於2026年3月28日假國立成功大學機械系館（臺南市東區大學路1號）舉辦競賽，最高獎金五萬元！

「國研盃智慧機械競賽」係參照美國機械工程師學會所訂定之競賽主題及規則所設立，包括「設計競賽」與「演講競賽」。2026年「設計競賽」的題目為「水泥叢林穿梭的靈活清道夫」（Waste Collection Challenge），參賽者需設計、製造並測試一款多功能廢棄物收集裝置，該裝置須快速且精準地行駛於模擬城市中各類地形，執行垃圾與回收物的收集分類作業，並將廢棄物運送至正確的處理設施（回收中心或垃圾場）傾倒。裝置運作時須遵守交通法規與安全規範，確保安全高效運作，避免造成財產損毀或廢棄物外洩。評分標準將依據廢棄物分類處理的準確性、裝置尺寸規格及所需的動力來源進行綜合評估。

另一項競賽為「演講競賽」，演說主題不限，但內容須與機械領域相關，且全程以英文進行。評審將著重於參賽學生對機械議題的洞察力、分析能力，以及研究成果的表達與分享技巧。國研院國儀中心期望透過此活動，鼓勵學生在國際舞台上展現專業與自信，並提升其英文簡報與口語發表能力。

國研院國儀中心與美國機械工程師學會台灣分會合作舉辦「國研盃智慧機械競賽」已逾10年，透過本競賽打造國內最具指標性的儀器科技基礎交流平台，引導學生從生活情境中發現需求，激發其對智慧機械的興趣與創新思維。為擴大本競賽影響力並打造更完善的育才環境，國研院國儀中心同時也邀請企業團體共襄盛舉，共同鼓勵及支持對儀器科技有熱忱的年輕學子，進而成為推動產業技術升級、提升國家國際競爭力的創新科技人才。

競賽相關資訊將陸續公布於活動官網 https://www.ncir.niar.org.tw/ASME 與 Facebook 粉絲專頁https://www.facebook.com/ASME.SPDC.Taiwan。